世界盃最強燈神｜杜拜駱駝預測賽果　暫時全部估錯

自從2010年南非世界盃，八爪魚保羅一路成功預測比賽結果後，每屆世界盃總少不了請動物預言的戲碼。只是卡塔爾隔壁的杜拜，找來一隻單峰駱駝想有樣學樣，沒想到週六4場比賽，被牠點選的球隊，包括沙特阿拉伯、突尼西亞、丹麥和墨西哥，全部輸波。



12年前的南非世界盃曾有過八爪魚保羅神預測西班牙奪冠，這屆卡塔爾世界盃，英國的駱駝大姊卡蜜拉也有神奇魔力，早早猜到地主國卡塔爾會慘敗，還有日本會逆轉勝德國。

現在杜拜，這隻單峰駱駝哥也想來預測一下比賽結果……

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駱駝營管理者表示：「我們想要看看駱駝選擇哪一個隊伍勝出，我們知道牠第一個選的是沙特阿拉伯，最後選的是突尼西亞。」

只是這杜拜駱駝哥感覺很「掉漆」，上一場爆冷擊敗阿根廷的沙特阿拉伯，這次遇上波蘭，被世界足球先生羅拔利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）踢進世界盃首顆進球，浪費搶先晉級的機會。

杜拜駱駝哥一連點名的四場比賽，突尼西亞、丹麥、墨西哥、沙特阿拉伯統統輸球，堪稱來自中東的神秘力量。

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全球瘋世界盃共襄盛舉的還有卡塔爾部分外勞，特別獲准放一天假，到開放區域看比賽。一名卡塔爾外勞表示：「如果不是卡塔爾主辦，我可能無法自己付錢看世界盃。」

足球雜誌專欄作家KeirRadnedge則認為「一旦體育賽事開始，（爭議）問題就被埋沒在底下」。雖然開賽前卡塔爾血汗外勞問題引起西方國家批評，不過世界盃開踢後彷彿煙消雲散，也讓卡塔爾藉此透過運動「洗白」。

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