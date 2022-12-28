牧師靠祈禱「顯神蹟」令女信徒腰圍變小？　網民質疑戲劇表演

國外一名牧師在聚會時「大顯神通」，宣稱自己透過禱告能讓過重的女子現場變瘦，影片在網路上瘋傳，引發網友熱議。



據ODDITYCENTRAL報道，一名牧師在台上講道時，邀請會眾上台「經歷神蹟」，於是一名女子上台接受牧師祝禱。

牧師當時詢問這名女子「妳真的相信嗎？」還引用聖經經文告訴她「在信的人，凡事都能」，接着便要女子舉起雙手一起禱告。

「經歷神蹟」女子驚訝褲頭變鬆了 點圖放大看看當時情形：

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牧師表示，他要透過禱告讓女子的腰圍變小兩吋，接着便請另一名女子將手放在女子的肚子上，不斷拍打禱告。

禱告後牧師請另一名女子檢視女子的褲子是不是變鬆了，於是另一名女子便拉了拉女子的褲子。「經歷神蹟」的女子開心地說這件褲子原本很緊，很驚訝竟然真的變瘦了。

不過網友們當然不買帳，有人就諷刺說「以後都不用健身、節食了」，另一名網友則說自己要瘦兩吋以上，好奇牧師做不做得到。

也有網友批評，牧師不該怪力亂神宣稱自己能行神蹟，在教會做這種「戲劇表演非常可恥」。

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