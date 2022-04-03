日本櫻花盛開！賞櫻同時參拜　5大櫻花相關神社和季節限定御守

隨著天氣漸漸轉暖，季節也邁入了春季，是不是很想念日本那美不勝收的粉紅色櫻花海呢？這次就要來介紹跟日本的櫻花相關神社，以及推薦入手的季節限定櫻花御守等等，先放入口袋名單，等到能夠自由飛去日本的時候就不用苦惱去哪看櫻花啦！



櫻木神社

位於千葉縣野田市的櫻木神社，是野田市最古老的神社， 神社名稱源自境內祭祀的櫻花樹，神社也以櫻花作為神紋，境內也種了多種類的櫻花樹，春天一到，櫻木神社境內就是各種深淺的粉紅色櫻花海，與神社各種各種櫻花形裝飾互相輝映。御守款式也是依神社名稱中的「櫻」做出多種設計，從繪馬、御朱印帳到各式御守都綴滿可愛的櫻花，可是容易陷入選擇困難呢！

每年3月9日到29被稱為「櫻花日參拜（さくらの日まいり）」，神社內會有大批參拜民眾及欣賞櫻花海的人潮；「春大祭」時還會推出期間限定的櫻花御朱印，並且附一個櫻花御守，有機會的話也很推薦一起購入喔！

櫻木神社

■地址：千葉県野田市桜台210

■營業時間：9:30~15:30

■交通方式：東武野田線野田市站 徒步約12分



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櫻神宮

位於東京世田谷區櫻新町的櫻神宮，小而精巧的櫻神宮，境內只有主殿前的三株河津櫻，其中主殿左側的河津櫻滿開時相當漂亮，並且提供民眾繫上寫有心願的相同粉紅色調緞帶，在以柔白色調為主的吉野櫻為大宗的東京，飽和粉嫩的河津櫻在滿開時顯得更有活力，櫻神社也因河津櫻聞名。

櫻神宮也會在河津櫻滿開前後的夜間打燈，並開放讓民眾參觀夜櫻，往往也吸引相當多的民眾來拍攝滿開的夜間河津櫻，有別於白天的一番美麗景色。

櫻神宮春天限定的櫻花御朱印也是大家前來櫻神宮參拜的主要目標之一，除了一般常見白底的版本之外，還有提供深藍底色夜櫻款式供挑選，夜櫻版的御朱印可是相當搶手，若是太晚去的話可是會向隅呢！

桜神宮

■地址：東京都世田谷区新町3-21-3

■營業時間：9:00~17:00

■交通方式：東急田園都市線櫻新町站北口 徒步2分



阿佐谷神明宫

以特別可愛的蕾絲編織結緣手鏈著名的阿佐谷神明宮，手鍊是由阿佐谷神明宮的巫女手工製作的，在女性中可是相當的受歡迎，並且會依季節花卉或是節日推出應景的限定款式。因為造型非常可愛，而且是阿佐谷神明宮限定，往往一公佈新款式，短時間內就會完售，若有興趣的話記得手腳要快喔！

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阿佐谷神明宮獨有的御朱印也是相當熱門，春天限定的御朱印除了原有的神明宮印外，還會有櫻花型的刺繡做點綴裝飾，也是相當值得入手。

阿佐ヶ谷神明宮

■地址：東京都杉並区阿佐谷北1-25-5

■營業時間：社務所 8:30~17:00

■交通方式：JR阿佐ヶ谷站北口 徒步約2分



金櫻神社

位在山梨縣金峰山上的金櫻神社，已有2000年歷史，正殿旁有棵會開出有如黃金般色澤櫻花的櫻花樹「金櫻（鬱金櫻）」，是金櫻神社名稱的由來，並被認為是民謠中「成金之木之金櫻（金の成る木の金櫻）」所指的櫻而被供奉著。

境內約有600棵櫻花樹，加上附近漫山遍野的櫻花樹，花期時金櫻神社周圍會先呈現整片金黃色、再轉至粉紅色，而金黃色花海遠看就像充滿金錢的感覺，讓金櫻神社被認為是提升財運的開運神社之一，也是賞櫻名所，花期時可是訪客絡繹不絕。

金櫻神社因是水晶發祥的神社而知名，供奉當地挖掘出的水晶「火の玉」及「水の玉」，本殿柱子上的神龍雕刻的尾巴也都鑲有水晶。金櫻神社的水晶御守有著能守護一生的傳說，且若能在4月到5月的花期時期來到金櫻神社，入手用水晶供奉過的櫻花御守，將會保佑一生的財運喔！

金櫻神社

■地址：山梨県甲府市御岳町2347

■營業時間：9:00~17:00

■交通方式：JR中央線甲府站 開車約30分



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平野神社

京都賞櫻名所之一的平野神社，境內有多達60種、數量超過400株的櫻花樹，因品種的花期有所不同，讓平野神社的賞花期可達一個月以上，且境內有許多稀有的櫻花品種，平野神社也將境內有種植的10大稀有品種列出，可以想見春天時神社境內盛大且多變的櫻花美景，還能欣賞到少見特別的櫻花品種。

平野神社最受歡迎的御守之一就是「妹背櫻守（妹背さくら守）」，平野神社的妹背櫻頗負盛名，提到妹背櫻多會聯想到平野神社，所以妹背櫻也常背稱作平野妹背；妹背櫻的特色是花朵大且花瓣多重，必有2根雌蕊，結果時也是2顆，必為一對的特色象徵感情深厚的夫婦、親密的戀人，如果想求緣份跟戀愛運的話，相當推薦妹背櫻守喔！

平野神社

■地址：京都市北区平野宮本町１番地

■營業時間：9:00~17:00

■交通方式：JR京都站 換乘205、50公車至衣笠校前 徒步約3分



筆記起來！下次相約在櫻花樹下

是不是看完很想開始收行李準備去日本賞花了呢？而且都有推出超可愛的櫻花相關御守，欣賞櫻花美景又能入手特別的櫻花小物，先筆記起來，開放旅遊的時候就可以直接衝向美景了喔！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】