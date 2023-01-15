泰國男睡醒赫見「2米長蛔蟲滑出來」嚇壞：不敢再吃生肉了

喜歡吃生食的朋友注意了！由於沒辦法透過烹煮殺菌，生食當中容易藏有寄生蟲是件眾所周知的事情。



而泰國就有這麼一名男子對「生牛肉」有一種近乎着迷的痴狂，然而卻在一次吃過驅蟲藥後，意外發現自己身體裡的恐怖秘密，讓他嚇壞坦言「以後再也不敢吃了」。

按圖看清泰國男子身體恐怖秘密！

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這名來自泰國的男子是28歲的阿瑪力（Amphrah Phaya），他在抖音發布影片表示，自己是生牛肉的超級狂熱者，每個月都要吃好幾次的他，並不是不知道生肉可能會將寄生蟲卵吃下肚，但秉持着吃飯皇帝大的原則，阿瑪力吃肉仍從不忌口，不過就在前陣子突發奇想，決定在睡前服用驅蟲藥物，沒想到隔天就發生大事。

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隔天早上睡醒後，阿瑪力感覺有東西「滑」出自己的肛門，低頭一看才發現竟然是一整坨的長條物，阿瑪力表示，當下他以為是自己的腸子掉了，但仔細一看才發現地上的東西會動，這才意識到應該是蛔蟲，並驚訝地發現這隻蛔蟲體長竟達2米，讓他嚇壞表示雖然過去身體從未出現異狀，但他以後絕對不敢再吃生肉了。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】