英國舉行「狗狗選醜大賽」　大熱門醜到讓人無法直視

英國一家企業舉辦了「尋找英國最醜的狗全國比賽」，結果他們收到了數百張參賽狗狗的照片，主辦方笑稱，有部分狗狗的照片實在是醜到「讓我們在觀看時感到眼睛痛」；其中一隻名為「Peggy」的狗狗更是醜到讓廣大英國網友們感到震驚，還有人直言：「那已經不是狗了！」



據《BBC》報道，「Peggy」當初是被收養的，牠的主人米德爾頓（Holly Middleton）幫牠報名了一家攝影公司舉辦的比賽，想要讓Peggy與其他狗狗競爭，贏取「英國最醜的狗」頭銜。

即睇Peggy與一眾候選小狗的樣貌：（按圖了解）

+ 8

報道指出，Peggy目前4歲，被認為是哈巴狗和中國無毛犬的雜交品種。Peggy的外表十分特別，頭上和腳上有幾簇毛髮，一條長長的舌頭總是伸在外面。主人米德爾頓在Peggy六月大的時候收養了牠，「我喜歡任何不太受歡迎、不尋常的東西，所以當我在收養網站上看到牠時，我就知道『我想養牠』。」

由攝影公司「Parrot Print」舉辦的最醜狗狗比賽，標語是「我們在尋找英國最醜的狗」，主辦方表示，英國是愛狗人士的國度，「不論狗狗長甚麼樣，我們都愛牠們」，獲獎的狗狗將可以得到免費的寵物美容和攝影機會，比賽結果將於2月公布。

「Parrot Print」的創始人達漢（Matt Dahan）笑說，「我們收到了數百份參賽作品，其中有7張照片，讓我們在觀看時覺得眼睛痛。」網友看見Peggy的照片，也紛紛表示：

．「那已經不是狗了」

．「好醜又好美」

．「這個比賽太震撼了」

．「好可愛，希望Peggy贏」

．「牠看起來很傷心，可能是因為大家都說牠醜」



相關文章：Taylor Swift愛貓身價竟高達7.5億 全球最值錢寵物還不是牠

+ 18

延伸閱讀：

真心換絕情！女不離棄照顧重傷夫 對方一康復竟立刻外遇

【本文獲「TVBS」授權轉載。】