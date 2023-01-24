糾紛不斷一年報案800次　加拿大「全球最糟糕」麥當勞宣布熄燈

位於加拿大首都渥太華（Ottawa）的99 Rideau St.麥當勞門市，因有着一年800次的報案紀錄，被稱為「全球最糟糕」（worst in the world）門市，眾多的糾紛讓當地警局不堪其擾；不過這間開業將近40年、惡名昭彰的門市，確定因租約問題將於今年4至5月關閉。



《CBC》、《鏡報》報道，99 Rideau St. 麥當勞門市於1985年開業，近40年來成為當地居民用餐與聚會的著名場所，不過其內部和周邊的犯罪問題，長期成為警方的眼中釘。2013年，數十名遊客在內部鬥毆，讓其登上國際媒體版面，之後糾紛便層出不窮，包含2015年的暴力事件也成為全球頭條。另外，過去該店還發生著名的「外套浣熊」事件，一名顧客從外套中掏出浣熊而引發騷動。

▼99 Rideau St. 麥當勞門市內曾發生的暴力事件▼

民眾也透露造訪該門市的「特殊」經驗，海蕾（Hayley Gleiser）表示，「我第一次進入該店時就滑倒了，結果發現鞋子底下竟然插著一根針」

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前渥太華警局長查爾斯（Charles Bordeleau）曾寫信給加拿大麥當勞執行長，表達對該門市的擔憂，提到了「持續的犯罪活動和社會混亂」（ongoing criminal activity and social disorder），使該門市將營業時間從原先的24小時，縮短為早上6點至晚上10點。

談到歇業原因時，門市所在地主克羅斯韋（Peter Crosthwaite）表示，「這一決定不僅是因為暴力問題，疫情也是其中原因，過去幾年新冠肺炎帶來的劇變讓運營變得艱難。麥當勞沒有告訴我們他們為什麼做出閉店決定，但他們是超級聰明人，也許覺得時機成熟了，是時候做出改變。40 年後，給這棟建築換上一張新面孔也許是件好事。當公眾看到新事物時，會讓他們更有活力。」

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