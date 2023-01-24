村上春樹15件個人衣着打扮趣事　愛穿平價T恤但對印花講究

74歲的村上春樹，穿衣服很有自己的堅持‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍。



提起村上春樹，你會想起甚麼？是高產的作家，還是馬拉松達人？亦或諾貝爾文學獎「陪跑」專業户？

早前，村上春樹剛過完74歲生日。很難想象，文藝青年「super idol」竟已年逾古稀。不過，年齡對他來説只是數字的增加，歲月沒有在他身上留下太多痕跡。他依舊每天跑步，筆耕不輟。前段時間，他還出了一本書，記錄自己和108件T恤的故事。有媒體誇他「明明已經74歲了，卻活得像47」。

村上春樹平時是怎麼買、怎麼穿的呢？我們整理了他的15條穿衣習慣，普通人也可以參考。‍

村上春樹作為文藝巨匠，他的穿搭打扮想必有很多文青都會參考、模仿吧！（按圖了解）

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1. 愛穿牛仔褲

村上春樹喜歡穿牛仔褲，囤了各種顏色的牛仔褲，藍的、黑的、灰的、白的......

翻譯家林少華曾拜訪過村上春樹。兩人見面時，村上春樹就穿着灰白色牛仔褲、三色花格襯衫，裏面一件黑T恤。

村上春樹還因為穿牛仔褲鬧出過笑話。買東西時，被錯認為麵包鋪送貨員或超市店員，還會有陌生人問他辣椒在哪裏。

2. 夏天只穿T恤

村上春樹一看到有意思的T恤，就忍不住買下來，再加上參加馬拉松和各種活動送的，多得數不清。每天換一件，可以整個夏天都不重樣。因此他夏天除了 T 恤，很少穿其他類型的衣服。

他偏愛純色T恤，平時穿得最多；其次常穿的，是純色底只有藝術字的T恤。T恤上不能是一串有意義的句子，最好是那種生硬的單字，讓人看了滿頭問號，不知道是甚麼意思。

他最喜歡一件黃色的T恤，上面印着TONY TAKITANI，是在毛伊島鄉下小鎮的舊貨店買的。他一直琢磨TONY是個甚麼樣的人，就以他為主人公寫了一部名叫《託尼瀑谷》的小説，還被改編成電影《東尼瀧谷》。後來，一個美國人聯繫他，他才知道，此時的TONY，已經是美國某地的議員了。

他還有不少印着動物形象的T恤，覺得可愛一時衝動買下，卻又因為太可愛穿不出去。

還有些衣服上面印着象徵含義的字母或圖案，他也不會穿。比如有出版商把「挪威的森林」印在T恤上，村上春樹直接表示：「雖然很感謝，但是不會穿」。

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3. 精心打理襯衫

村上春樹喜歡買各式各樣的襯衫。對他來説，這似乎是一種解壓方式。只要看着陳列在男裝店櫥窗裏的襯衫，心情不覺就會平靜下來。奇怪的是，買西褲、法蘭絨外套、毛衣之類的，並不會讓他有這樣的感覺。他喜歡拆開新襯衫的包裝時撲鼻而來的牛津棉香味，也喜歡洗好晾乾熨燙過的衣料那種觸感。

他不會把襯衫送到洗衣店洗。在他看來，除了高價的洗衣店，其他店洗法都很粗暴，褶線會給熨錯了位，上漿後硬得嘎吱嘎吱響，還會染上怪氣味，襯衣的壽命因此縮短。

得空時，他會在洗澡時用温水哧哧搓洗，晾曬。他會買貴的晾衣架來掛衣服，曾郵購過一個「L.L.Bean大型室內晾衣架」，38美元，比附近賣的普通晾衣架貴了點。但他覺得，天天用的東西，奢侈一點未嘗不可。

這個晾衣架常給他一種鄉間暖烘烘的感覺，即使放在室內也不覺壓抑。

4. 常年穿運動鞋

村上春樹堅持跑步多年，無論走到哪兒，都不忘帶着一雙運動鞋，這也是他保持「少年感」的法寶。一年時間裏，他大約有320天穿運動鞋。有時，甚至不穿襪子直接穿。偶爾穿一次皮鞋，覺得好像謊報身份似的，心裏總不踏實。

剛開始跑馬拉松時，他穿New Balance跑鞋，期間還穿過Asics和Nike。後來，鍾情於美津濃，覺得它分量輕，腳踝處的軟墊也稍硬一些，是那種不屑去討好顧客的腳感。

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5. 根據需求換不同功能的運動服

村上春樹跑步時穿的衣服，會根據季節來調整。天氣暖和時，穿輕盈的汗衫和短褲，或者光膀子跑。

稍冷一些，會套一件長袖衫，在短褲外再加一條寬鬆運動褲。到了冬天，則戴上手套，將絨線帽拉到耳朵下面，避免凍着。

無論甚麼季節，他都會在臉上和頸部抹足防曬霜，調節好手錶後，再來到路邊，開始跑步。

6. ‍很少穿西裝‍‍

村上春樹的西裝，大多在角落吃灰。

第一次穿西裝時，他18歲。Van Jacket灰色套裝，搭配黑色領帶、白色襯衫，顯得很穩重。不過，他卻覺得自己駕馭不了這類衣服。再次穿西裝，是5年後的婚禮現場。

後來，除非參加正式場合，他才會穿西裝。比如獲得獲得文藝雜誌《羣像》新人獎時，特意去買了一身橄欖綠的棉布西裝。再到後來，連正式場合也不穿了。

7‍‍‍. 風格入鄉隨俗

在不同的場合，村上春樹會選擇不同的穿搭。

比如在意大利，雖然不習慣，但他也會系領帶，因為周圍人都以「衣服」取人。如果衣着不夠光鮮，去餐廳用餐時，就會被帶到不好的座位。為此，他還買過好幾條領帶，阿瑪尼、米索尼、華倫天奴的都有。因為是在當地買的，所以很便宜。但後來都壓箱底了。

8‍‍. 早年喜歡Ivy Style

村上春樹是在VAN JACKET外套和常春藤造型的鼎盛時期長大的，高中和大學時，非三十七號的VAN JACKET的染色扣領襯衫不穿。

他年輕時喜歡Ivy Style，也是CdG、Ralph Lauren 等品牌的忠實粉絲。去美國時，還特意去Brooks Brothers，感受原汁原味的Ivy Style。店裏員工身着正裝，十分紳士，給他留下深刻印象。當小説《世界盡頭與冷酷仙境》獲得谷崎獎時，他就身穿Brooks Brothers的Double Breasted外套、法蘭絨的西褲以及Wingtip的雕花皮鞋接受頒獎。

9. ‍‍‍‍模仿電影中的穿衣風格

模仿是提高衣品的捷徑，早年，村上春樹會從電影中汲取了穿搭靈感。

比如模仿《珠光寶氣》（中國譯：《蒂凡尼的早餐》）裏的喬治．比柏，或《地獄先鋒》裏的保羅．紐曼，穿花呢夾克配紐扣襯衫和領帶。他還身穿HOLLYWOOD RANCH MARKET休閒制服，出現在日本雜誌《Studio Voice》的封面。不過，當他找到自己的風格後，就不再模仿任何人了。

10‍‍. 隨身攜帶寬鬆褲子

出門時，村上春樹會在袋子裏放一條寬鬆的褲子，這能避免很多尷尬時刻。

一次，他被邀請去銀座一家傳統餐廳用餐，因為穿着T恤、短褲和人字拖，主辦方攔住他説：「不允許穿短褲入內」。他聽了後，淡定地拿出早已備好的褲子套在外面，對方都看呆了。

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11‍. 常在二手店買買買

村上春樹的大部分衣服，都是在世界各地的「慈善商店」購買的。所謂慈善商店，就是一種二手店，裏面的衣服1美元、1.99美元，最多不到5美元。如果超過5美元，他就很少購買。但當他把這家店分享給讀者後，很多日本讀者跑去買，結果那裏的T恤大幅漲價，他也不怎麼買了。

12. 搭配有趣的配飾

村上春樹喜歡買買買，從襪子、手絹到襯衣、外衣，都是自己買的。平時翻閲雜誌，無意間就會被廣告種草。比如他在美國看了《紐約客》雜誌後，就買了個貓手錶。錶大概60美元，錶盤沒有數字，上面是「吃」、「睡」、「玩」三個詞，很有童趣。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍因為走時極準，他又買了一個打算送人。

13‍. 瞭解品牌卻不被大牌束縛‍‍

村上春樹對服裝和鞋履品牌很有研究，小説中的主人公大多穿着時髦。比如在小説《1973年的彈珠玩具》中，他對皮鞋的描寫細膩入微，光澤的馬皮、獨特的雕花，一看就做過很多功課。他也對各個品牌信手拈來，書裏經常出現COMME des GARÇONS、Armani、Ralph Lauren、Charles Jourdan、 JUNKO SHIMADA......這些品牌既有原創設計，也有奢侈品，類型多元，足以説明他的品味還是可以的。

14‍. 對折扣沒有抵抗力

村上春樹逛街時，看到便宜的物品就心動。

有一次逛哈佛廣場，他看到鞋店裏匡威開口笑系列帆布鞋正在減價，便花不到20美元買了一雙深藍色的、普普通通的老款式開口笑。事後他承認，談不上有多少喜歡，只是因為便宜才隨手買的。

15‍‍. 不穿得很招眼‍‍

隨着名氣愈來愈大，村上春樹在生活中愈發謹慎。他覺得穿得太招眼，就會引來麻煩。所以，平時坐地鐵、坐公交、走路出門、去書店、去Disk Union時，都穿得很低調，不想惹人注意。

村上春樹的穿衣習慣，很符合我們對日本文藝男的想象，舒適、文藝、又合體。

都説「衣如其人」，從他的衣服中，也能看出他的性格，簡單而有趣，真誠而率真。他不會把自己藏在文字背後，更不會高高在上地炫耀品味，而是事無鉅細地分享日常細節，娓娓道來，像是鄰家老男孩。他會像普通人一樣買買買，也會在折扣面前心動不已，還很愛惜衣物。哪怕不穿的衣服，也捨不得扔。他的穿搭風格，很適合普通人，或許能為我們的日常搭配提供不少靈感。

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