一團粉紅色意大利粉滾動？群聚行動有原因　曾迫使火車停駛

蟲蟲雖然身體和力氣都很小，一群聚集在一起也可以很壯觀和有力量，有人捕捉到一大堆馬陸（千足蟲）群聚成一坨一起移動，看起來就像掉在地上的意大利粉球。



這堆望落有點嘔心，卻又充滿生命力的昆蟲，究竟是甚麼來？（按圖了解）

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網民在IG分享一段影片，他在水泥地上捕捉到一大坨不明物體，正蠕動着朝草叢前進，外觀是粉紅色且一條一條的。他表示這個滾動的意大利粉球是「馬陸」，馬陸集體移動常見於年幼時期，這種行為兼具效率和保護性，能夠移動更快也能抵禦外敵，其他節肢動物也常見這種情況。

在1920年，這種成群的馬陸出現在日本中部的鐵路旁，淹沒整個軌道，當時迫使火車得暫時停駛等待馬陸被徹底清除。雖然只是小小的節肢動物，但為數眾多聚在一起的馬陸甚至能影響火車行駛，可見其力量之強大。之後每隔十年這些馬陸會在日本的同地區出現，使得科學家開始研究牠們奇妙的生命週期。

馬陸又名千足蟲，為陸生節肢動物，通常生活在陰暗潮濕的地方，大多以枯枝落葉為食，有時會啃食植物幼苗。身體有多節，頭部有觸角，以百足爬行，遇襲擊即假死片刻再逃走，氣味奇臭令鳥獸都不愛吃牠。

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