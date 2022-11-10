印度男遭多名惡煞包圍斬首　斷頭被當足球踢

印度馬哈拉施特邦發生一起駭人命案，35歲男子馬赫許（Mahesh Meshram）在街上遭一群惡徒斬首，把頭砍下後還被眾人當成足球踢，約踢了50公尺遠，驚悚畫面讓許多民眾目睹嚇壞。



事件7日晚間11時發生在杜爾加布爾區（Durgapur），事發地點距離警局不到1公里，35歲男子馬赫許和朋友喝完酒，從酒吧走出來時突然遭到多名仇家攻擊，其中一人拿出刀子砍向他脖子。

由於斷頭仍有一部分連在脖子上，男子竟然把他的頭當足球踢斷，還把頭踢來踢去，之後才離開。

許多民眾聽到外面聲響，從酒吧出來目睹馬赫許的屍體倒在血泊中，斷頭則在50公尺遠的恐怖場面，立即幫忙報警。

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警方根據現場目擊者證詞，與死者過往犯罪紀錄，當天逮捕到3名凶嫌，後來又逮捕到8名凶嫌。

8名被捕凶嫌其中6人坦承犯案，另外2人則只是幫忙提供車子。

警方表示，死者馬赫許曾因為犯下多起案件面臨刑事指控，不過他近來才剛出獄，目前正在調查凶嫌向他尋仇的原因。

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