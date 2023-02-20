外媒列百大劣食　日本料理佔3項《First Love》拿玻里意粉竟上榜

近來日劇「First Love 初戀」爆紅，讓劇中曾出現過的「拿坡里意大利粉」意外也掀起話題。雖然名字上有「拿坡里」的字樣，但這道菜其實和意大利沒有關係，而是由日本模仿、獨創出來的口味。



然而，這道「日本料理」，最近卻被外國媒體，評選為世上最糟糕的食物之一。

在這全球百大最差食品中，日式料理佔了3個名額：（按圖了解）

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以介紹世界各國料理聞名的外國媒體《TasteAtlas》，近來公佈了一份「世界最糟的100種食物」榜單。截至2月20日為止，榜單中有三道日本料理，分別是蒟蒻麵（87名）、米餅（73名）和拿坡里意大利粉（71名）。

消息傳到日本後，有許多網友感到不敢置信，認為：

．「米餅為甚麼能夠上榜啊」

．「不知道拿坡里意大利粉好吃在哪嗎」

．「是因為拿坡里意大利粉比較符合日本人口味，所以外國人不能接受嗎」

．「納豆居然沒在榜上」

．「我認為食物沒有絕對好壞，只有自己喜不喜歡」



目前《TasteAtlas》網站裏，僅對這些料理進行簡單介紹，並沒有特別說明個別食物上榜的原因。現在榜上的第一名，則是來自挪威的傳統芝士「Gamalost」。媒體描述這種芝士需要花費1到6個月製作，擁有強烈的氣味。另外，榜單上目前還未見香港和台灣料理。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】