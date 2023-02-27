又醒又大食　美加陷入「超級豬」危機　雜交新品種威脅人畜

外來物種影響原生態的問題是全球各國都有的困擾，美國與加拿大正面臨野豬和家豬的雜交品種「超級豬」（Super pigs）入侵，超級豬不僅會破壞生態環境、農地，身上還會攜帶傳染病病原體，危及人類與牲畜還有其他動物。



超級豬的入侵，其實主因都是人類：（按圖了解）

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美國霍士新聞（Fox News）報道，超級豬是加拿大的農場主在1980年代透過歐洲野豬和普通家豬雜交培育而出，牠體型肥碩，能獲得更多肉源，強壯的身軀也讓超級豬在更能在戶外寒冷環境生存。加上牠非常聰明，學會在雪中挖洞維持體溫，目前有關單位預估超級豬的肆虐範圍已達62萬平方英里。

這些超級豬外流到野地幾乎沒有牲畜能與之抗衡，因族群不斷擴大，專家預測牠們的生活範圍將從加拿大南遷至美國境內，會給當地環境造成負面影響。因為這些野豬幾乎不挑食，能吃掉任何與牠們相遇的東西，小從鳥類，大至白尾鹿通通吃得下。

加拿大薩斯喀徹溫大學動物與家禽科學系助理教授布魯克斯（Ryan Brook）形容超級豬是「世界上最糟的外來入侵大型哺乳類動物之一」。他表示，這種豬體型大且擁有高智慧，需要盡快減少數量，否則自然環境將遭到嚴重破壞。

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