流行「舔蟾蜍」？美國家公園警告遊客：請克制自己不要舐

一般我們到一些風景區、國家公園，通常都會有告示提醒民眾不應該靠近、撫摸或者餵食野生動物，且到了任何國家都會有類似的警示。



不過，美國國家公園管理局（National Park Service，簡稱NPS）最近卻發出一則貼文，讓不少人感到困惑，因為貼文特別警示民眾，要求不要「舔蟾蜍」，因為蟾蜍中除了會分泌出迷幻劑以外，同時也會分泌出致命毒素。

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NPS透過臉書粉專發文警告民眾，到了野外時要應該要小心一種名為「索諾拉沙漠蟾蜍」（Sonoran desert toad，學名：Bufo alvarius）的蟾蜍。

該種蟾蜍是北美地區體型最大的蟾蜍之一，身長大約有18公分，又被稱為科羅拉多河蟾蜍，還會發出「微弱、低沉嘟嘟聲」的特殊鳴叫聲。

在NPS的發文中，還提醒民眾，遊客在國家公園中看到大多數生物時，無論是香蕉蛞蝓（Banana slug），還是陌生的不明蘑菇，或者是夜深人靜時眼睛會發光的大蟾蜍：「請克制自己不要舔，謝謝！」

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綜合外媒報導，該種蟾蜍的特徵是在眼睛後方會有突出的腮腺，此處會分泌出一種強烈毒素，若人體接觸到蟾蜍或放入口中，就會因此而生病。亞利桑那索諾拉沙漠博物館就指出，一隻索諾拉沙漠蟾蜍釋放的毒素，就可以殺死一隻的成犬。

奧克蘭動物園則是指，索諾拉沙漠蟾蜍的分泌物同時也會分泌出一種強烈的迷幻劑「5-MeO-DMT」，人類吸食之後就會產生快感與強烈幻聽，不過若吸食很有可能觸法，像是加州就禁止持有蟾蜍毒素。

也有報導指出，近年來美國民眾吸食兩棲動物分泌物的行為越來越流行，導致新墨西哥州等部分州，將這些動物視為「受威脅物種」，因為會有收集者想要利用、吸食這些動物。而美國緝毒署也已經將「5-MeO-DMT」列成是第一類藥物，也就是說該種成分目前不被接受作為醫療用途，因此很有可能會遭到濫用。

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