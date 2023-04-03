泰國和尚「花式炫富」慶祝生日？租吊車半空灑錢只因守規
撰文：TVBS新聞網
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看過和尚大撒錢嗎？
泰國一位和尚慶祝46歲生日、出家24周年，租了一輛吊車，在空中狂撒15萬泰銖（約台幣14.3萬元），信徒在底下搶成一團，混亂畫面也在網絡上瘋傳。
這位泰國和尚出動到吊台來派錢，難怪這段影片會在網絡上瘋傳！（按圖了解）
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據泰媒《Amarin News》報道，素林府（Surin province）這位和尚名叫Luang Phor Kaen，46歲生日剛好也是他出家24周年，廟宇也辦活動慶祝，沒想到卻收到信徒捐贈的15萬泰銖（約港幣3萬5千元），但礙於「和尚不能擁有個人財富」的規定，於是Luang Phor Kaen決定回饋給信徒。
只見他將舞台吊起後，下秒居然開始狂撒錢，而百名信徒緊跟着舞台，揮舞着雙手搶錢，漫天鈔票在空中飛舞，百人在底下等接錢，畫面超級壯觀，這段影片也引起熱議。
不少網友紛紛表示：
．「這才是真正的佈施」
．「香客捐錢然後和尚撒錢，穩賺不賠」
．「和尚賺真大」
．「結論就是不管哪一國開宮廟和尚都可以那麼有錢都會賺錢，發大財啦」
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