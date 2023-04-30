53歲男將電燈膽塞肛門「卡住了」　醫生公開拔出方法：大量潤滑液

哥倫比亞近期出現一宗詭異病例，一名53歲男子因肛門異常疼痛求診，醫生初步檢查沒發現任何異狀，不過X光一照竟發現他的直腸內卡了「一顆電燈膽」，幸運的是電燈膽並未破裂，最後也安全取出。目前醫生並未透露電燈膽是如何塞入體內等細節。



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《每日郵報》報道，腸胃病學家朱利安（Julian Pylori）3月16日在Twitter發文，並附上一張X光照，寫下「53歲男性，直腸檢查無法觸及體內異物，該用內視鏡移除嗎？」從照片可見，病患的骨盤附近卡了一個大電燈膽，金屬電線也清楚可見，幸好電燈膽並未在體內破裂。

這則貼文很快引起熱烈討論，英國腸胃病學家基斯（Keith Siau）回應，「對不起，我沒有好主意」；巴基斯坦腸胃病學家伊克蘭姆（Ikram Tirmizi）說道，「看起來像一個電燈膽，可以像婦產科醫生處理分娩那樣抽吸取出。」最後電燈膽順利被取出，不過院方並未透露病患是如何把它塞進肛門，也不清楚有無造成病患受傷和移除過程。

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哈佛醫學院結直腸外科醫生莫瑞（Alice Murray）先前表示，在他的從醫經驗中，曾看過病患臀部卡着各種東西，包括水瓶、除臭劑罐、浴簾掛桿、鑰匙、玩具塑料蛇、性玩具等。透露移除方法是先使用大量潤滑液，接着使用工具抓住異物再輕輕拉動，不過移除過程需避免弄傷患者肛門括約肌，若狀況棘手則必須在麻醉下進行。

莫瑞也警告，當異物卡在腸內，會使腸道形成真空狀態，意味當試圖拉出物體時，反而可能會進一步「往內移動」。

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