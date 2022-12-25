肛門疼痛或長膿瘡宜及早求診　瘻管隨時比痔瘡更棘手

久坐或排便時肛門位置隱隱作痛，大部份人第一時間聯想到生痔瘡；其實也有機會是肛門瘻管作怪。肛門瘻管是發炎導致的增生管道，多由肛門管蔓延至皮膚外層，出口位置常形成膿瘡，長於肛門口附近；不斷增大會導致發炎及流膿，需以手術處理。肛門瘻管成因不明，以男性居多，置之不理有機會令管道不斷增生甚至分岔，增加切除手術的難度。

撰文：醫善同行醫學顧問、外科專科醫生劉應裕



曾有男性病人肛門疼痛多年，一直反覆流膿，他起初以為是痔瘡，未有多加理會；多年後終肯求醫檢查，方發現肛門長出了瘻管。其時，瘻管的直徑已粗至3至4毫米，病灶位置亦較深；更甚的是，瘻管末端未如一般個案般在肛門外形成膿瘡，而是膿瘡向內伸延，膿炎在肛周及盆腔積聚，增加發炎嚴重性。

此外，病人的瘻管長出多個分支，正如文首所言，切除手術變得複雜，屬嚴重個案。除了要切開瘻管引流膿瘡污穢物，亦要將瘻管道口堵塞，並要進行多次手術；期間更需做臨時造口排便。

事實上，本地8至9成的肛門瘻管個案由肛門腺體發炎引起，男性個案超過一半。肛門瘻管並非正常組織，是發炎引起的增生管道，連接肛門或直腸至皮膚外層，並在肛門口附近形成膿瘡。一般來說，在膿瘡長出前，患者已會感到肛門隱隱作痛、排便不適；數日後肛門口附近皮膚就會長出膿瘡，並慢慢增大，患處經按壓會疼痛，例如坐下時會感痛楚。

膿瘡爆裂流膿後，症狀會紓緩甚至自癒，因此不少病人初次發病時不會求醫。惟病灶未清，肛門瘻管會因發炎而反覆發作，數周或數月後，同一位置會再長出膿瘡。不斷復發及凋謝，膿瘡就會在肛門裡面生成完整的管道，亦即肛門瘻管。肛門瘻管的發炎位置可以深入肛門肌肉層，初時直徑多數為1至2毫米，持續發炎後直徑便會不斷增大。

雖病因不明確，但慢性腸炎及克隆氏症患者，有較高風險患上肛門瘻管。克隆氏症患者的肛門瘻管可能較一般人複雜，例如不止一個出口，甚至多於一條管道，並蔓延至膀胱及腸位置。

肛門位置疼痛，究竟是痔瘡發作還是肛門瘻管作怪，其實不難分辨，痔瘡一般會流血，且有組織由肛門位置凸出來，而瘻管則會常流膿，且不會位於肛門口，而是長於肛門附近。肛門瘻管並非嚴重病症，多數可靠手術治理，惟愈遲求醫，治療難度愈高。肛門瘻管一般會穿過肌肉層，且有機會位置較深入，決定用何種治療手法，要視乎瘻管位置，且要避免影響括約肌，以免造成失禁問題。

最傳統方法便是切除手術，即是將瘻管切除，由於瘻管會穿過肛門肌肉層，因此要將肛門肌肉分開，有一定的傷口，但影響排便或引致失禁的機率很低。目前有較低創傷性的瘻管結紮術，傷口較細小，且不用切開肌肉層，不會影響括約肌功能，適合較為複雜的瘻管，但復發率較切除手術高。

其他方法包括以藥物堵塞瘻管，但壞處是同樣復發率較高。另有一種掛線方法，將橡筋放入瘻管並於兩端紮緊，除了可引流污穢物，且肌肉有較多時間修復，減低創傷，較適合患有腸炎或克隆氏症的患者。

有指久坐或不良飲食習慣會增加肛門瘻管風險，但醫學上未有明確科學實證，只要排便習慣正常，可減低患上肛門瘻管風險。當膿瘡於同一位置反覆出現，代表已反覆發炎，應及早求醫，降低手術難度，始能加快康復。

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