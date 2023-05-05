查理斯加冕禮︱新王國袍源自祖父　卡米拉禮袍暗藏「放閃密碼」？

英王查理斯三世（King Charles III）加冕典禮5月6日舉行。白金漢宮4月29日稱，他會在大典前後披上祖父英王喬治六世（King George VI）80多年前加冕時穿過的兩件絲絨長袍。



白金漢宮29日公開長袍的資訊。查理斯抵達倫敦西敏寺（Westminster Abbey）時會身披深紅色絲絨國袍（Robes of State，或稱御禮袍），離開前再換上一件紫色莊園長袍（Robes of Estate）。喬治六世都曾在1937年出席加冕儀式時穿着它們。

王后卡米拉（Camilla，Queen Consort）前往西敏寺時會着上1953年原為已故英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）製作的深紅色國袍，之後換上由皇家刺繡學院（Royal School of Needlework，暫譯）重新設計及製造圖樣的紫色莊園長袍。

伊利沙伯二世1953年6月2日正是披上它抵達西敏寺出席加冕禮。

白金漢宮指，卡米拉所披國袍繡上金線，以自然環境為主題設計，以表達英王夫婦對大自然的熱愛。袍上亦繡上卡米拉的徽號，並配上蜜蜂、甲蟲等昆蟲式樣，這是首次有加冕袍用上這些圖案。

根據英國天空新聞，她的長袍上也繡上飛燕草（Delphiniums）圖案，這是查理斯喜愛的植物之一。飛燕草也是卡米拉生日月份的代表花卉。被稱為山谷百合（Lily of the valley）的鈴蘭也被繡在袍上，是為對已故英女王伊利沙伯二世致意。

查理斯和卡米拉屆時所穿的兩套長袍，均由歷史悠久的倫敦裁縫行Ede and Ravenscroft保存或製作。