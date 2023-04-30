查理斯加冕禮︱哈里傳快閃出席　儀式後2小時內返美為兒子慶生

英國國王查理斯三世（Charles III）的加冕儀式即將於5月6日登場，有消息傳出，次子哈里王子（Prince Harry）會獨自出席典禮，並在儀式結束的2個小時內離開英國境內，返回美國替兒子阿奇王子（Prince Archie）慶生。外媒也報道，曾經在阿富汗服役的哈里王子將不被允許穿上軍服，不過他將配戴勳章。



根據《太陽報》報道，與英國王室關係緊張的哈里王子是否會出席父親查理斯三世的加冕典禮一直是全球關注的焦點，日前也傳出，他與王室已經進行接觸並表示自己會前往英國參加典禮，而妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）與2個孩子則會留在美國。據悉，查理斯三世感到「很欣慰」。

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由於安全考量，至今仍未公布哈里王子的確切行程，不過據信，他5日便會搭機抵達英國，並且住在浮若閣摩爾別墅（Frogmore Cottage），或是和其他王室成員一同待在白金漢宮。事實上，浮若閣摩爾別墅原本是哈里王子與梅根在英國唯一住所，不過先前已被查理斯三世收回。

內部消息人士透露，哈里王子此行將在24小時內快閃英國，也就是說，他只會參加加冕典禮，然後隨即離開。據悉，查理斯三世的加冕儀式會在5月6日上午11時至下午1時舉行，而哈里王子有可能在當天下午3時前就搭機離開。他將花費10個小時，飛行5000英里，並在美西時間傍晚降落，替阿奇王子慶祝4歲生日。

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哈里王子此行最擔憂的問題勢必就是保安，他先前因為不滿自己辭去高級王室成員職位後，英國內政部取消對他們一家返英時的全天候保安管制，因而起訴內政部，官司纏訟至今，仍未有結論，不過由於他訪英時會與王室成員一同行動，因此預計能得到全方面的安全保護。

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