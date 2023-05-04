查理斯加冕禮︱新王寶座歷史逾700年　特製賓客椅典禮後公開拍賣

英王查理斯三世（King Charles III）加冕典禮5月6日舉行。白金漢宮4月29日稱，他會在接受加冕時坐上已有700多年歷史、愛德華二世（Edward II）1308年加冕時首次使用的聖愛德華寶座（St Edward's Chair）。



白金漢宮29日公開加冕典禮座椅資訊，查理斯與王后卡米拉（Camilla, Queen Consort）亦會在大典的各時段坐上幾張不同的莊園椅（Chairs of Estate）和王座（Throne Chairs）。

加冕儀式前期及卡米拉加冕時使用的莊園椅，均是為已故英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）1953年加冕禮而造。伊利沙伯二世當時曾坐過同一張椅，丈夫菲臘親王（Prince Philip）則未有在儀式上用上。

圖為英王查理斯三世（King Charles III）與王后卡米拉（Camilla，Queen Consort）5月6日加冕典禮時所用王座。（英國王室）

在加冕儀式其他時段，查理斯夫婦亦會坐上喬治六世（King George VI）與王后伊利沙伯（Queen Elizabeth）1937年加冕時用過的王座。喬治六世是查理斯三世的祖父。

這些座椅均由王室保存，已按需要修復及改造，譬如刻有伊利沙伯二世和菲臘徽號的莊園椅，今次便需換成查理斯與卡米拉的徽號，每張椅都會裹上全新絨布。

白金漢宮指，典禮亦為到場賓客特別製作100張座椅，大典過後會全數拍賣，所得將捐予慈善機構。