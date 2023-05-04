美女入職Gucci　拍片曬總值數萬元「新員工禮包」　因1句話被炒

現代人喜歡透過社群媒體分享職場趣事，然而，如果不小心觸犯到公司大忌，可能得不償失。



一名國外女子身為知名奢侈品牌Gucci的新員工，日前卻因為在TikTok高調曬出入職禮物，引發主管不滿，女子還為此被開除，甚至要歸還Gucci所有送她的禮物。

包括過萬元GG Marmont mini shoulder bag 點圖看看她公開的Gucci「新員工禮包」：

+ 18

綜合國外媒體報道，一名TikTok女網友發影片炫耀自己入職Gucci的禮物，只見影片中，她一一開箱介紹紙袋裏面的衣服配件，有綠色襯衫、褲子、西裝外套、腰帶、白色運動鞋、樂福鞋和4雙襪子等，還有一款GG Marmont迷你單肩包。

根據Gucci官網定價，所有入職禮物加起來至少值數萬港元。該名女子還將衣服配件穿上身，在文字標題上讚嘆手袋很美，她很想「逃跑」，帶走這個手袋。

【延伸閱讀】21歲TikTok網紅「領養15歲孩子」捱轟 催淚真相曝光：我永不後悔（點擊放大瀏覽）：

+ 38

曬禮物非「死因」？Gucci HR：因她寫了這句話

影片曝光後引發熱烈討論，已累積至少940萬次觀看，許多網友讚嘆Gucci出手真大方，也有人認為看這些禮物頂多是員工制服而已，其中，有網友質疑，該名女子在網絡上直接公開禮物，是否違反員工守則。

然而，該名女子開心不到一個禮拜，確實就被公司開除了，Gucci人力資源部透露，公司看到她在TikTok發布影片，寫著「想拿手袋逃跑」的開玩笑字句，徹底被惹怒。

該名女子也稱Gucci要求她將所有入職禮物歸還，也發布穿着員工制服和朋友一起吃雪糕的影片，寫著「反正我討厭這份工作」。

【延伸閱讀】美國媽媽送Tesla作生日禮物 女兒崩潰怒罵：為何不是Benz（點擊放大瀏覽）：

+ 17

整宗事件在TikTok掀起討論，許多網友批評該名女子沒有讀員工手冊，隨意將涉及公司的內容發布在網路上，「這是給沉迷社交媒體的人一個教訓」、「希望你能在社交媒體和現實生活之間劃清界限」。

但也有網友認為Gucci因為此事獲得不少曝光量，應該感謝這名女子，「讓你離職，是他們的損失」。

延伸閱讀：

始祖級珍奶霸主 網狂推「這間」：時代眼淚

被退回二手餐當全新上菜 早午餐店家道歉：連假人太多

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】