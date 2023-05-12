花十萬元初嚐性愛滋味　澳洲傷健女第一次　興奮之餘有溫情收穫？

澳洲43歲女子梅蘭妮（Melanie）罹患脊髓炎症導致雙腿癱瘓，自3歲開始使用輪椅，卻也讓感情生活受阻。



她在因緣際會下決定好好體驗性愛，不惜砸下1.9萬澳幣左右（折合約10萬港元）找上專業應召牛郎，最後不僅非常享受，還讓自己更有自信心，終於敢於追求愛與幸福。

在新冠疫情封城期間，梅蘭妮與社工崔西（Tracey）一起關在家裏，她在一次聊天按摩的過程中，第一次意識到自己也想要被「非醫療的方式」觸摸身體，於是在網路上找到應召牛郎蔡斯（Chayse）。

梅蘭妮接受BBC專訪時回憶：「我下了電動椅，社工也離開後，就只剩下我們倆。我不知道我要面對的是什麼，這是我第一次在醫院外，在一個男人面前裸體。」

她坦言面對眼前的「性愛專家」非常不知所措，但也立刻幽默自嘲是「殘疾專家」，蔡斯反而對這方面一竅不通：「最終，我們笑着彼此的無知及天真，2小時後就成了最好的朋友。」

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蔡斯已在應召產業工作6年，受訪時表示第一要務就是「創造一個讓她握有控制權、安全且歡迎的空間」，他的時薪約為400澳幣，與梅蘭妮的48小時約會酬勞來到1.9萬澳幣左右。

蔡斯直言，他從中獲得很大成就感：「誰不想要幫助人們探索不同事物呢？為什麼我不能幫助那些需要、想要也值得感覺美好的人們？」

梅蘭妮非常享受初夜，不僅僅是性解放而已，「我的自信心大增，比以往任何時候都還要快樂，這種改變一生的經驗是無法用價錢衡量的」，她甚至認為，政府應該支付並支持殘疾人士獲得性服務。

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2人自從今年1月開始約會，但梅蘭妮也同時使用交友app尋覓真愛，她坦言：「很難不愛上蔡斯，但我仍提醒自己，這只是一種專業的關係……我從未想過使用約會軟體，和網路上的男人聊天，現在卻幾乎每天都在聊，唯一的遺憾就是沒有早點這麼做。」

英國廣播公司（BBC）引述政府2021年發表的英國殘疾調查（UK Disability Survey）報導，英國僅56%人口表示願意與殘疾人士發展親密關係。而在梅蘭妮與蔡斯居住的西澳大利亞州，儘管在街頭攬客或經營妓院是違法的，但性交易及應召公司都屬合法。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】