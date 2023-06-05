瑞典將辦性愛比賽　床上運動立高下！16項評分項目包括姿勢、耐力

瑞典性聯合會（Swedish sex federation，SSF）宣佈將於6月8日舉辦首屆歐洲性愛錦標賽，參賽者每天將進行45分鐘到1小時的性事，評分項目包含誘惑、前戲、耐力、外貌、姿勢、次數與藝術表現等，有約20名來自不同國家的人報名。



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瑞典性聯合會組織宣佈，即將於6月8日在瑞典第二大城哥德堡（Gothenburg）舉辦首屆歐洲性愛錦標賽，賽事為期6周，參賽者將與伴侶每天進行大約45分鐘到1小時的性活動，但具體時間長短取決於比賽時間。

最初公佈的報名資訊指出，來自各國的20名參賽者，將以3名評審的評分與網路直播收視率來分出勝負。據瑞典媒體報導，目前性聯合會網站已公佈了13位參賽者名單，國籍包含克羅埃西亞、斯洛伐克、英國、烏克蘭、俄羅斯、法國、西班牙、意大利和芬蘭。

根據瑞典性聯合會公佈的規則，性愛比賽共有16項評分項目，包含誘惑、身體按摩、探索色情部位、前戲、口交、插入、持久度、外貌與器官外觀、姿勢的執行與變換的創造力、耐力與限定時間內的高潮次數、藝術表現、在比賽中提高伴侶血壓和心率的能力，以及受觀眾歡迎的程度等。

瑞典性聯合會主席佈拉蒂奇（Dragan Bratic）表示，性是一項不可避免的運動，並強調性活動對於身心健康的潛在影響與訓練的重要性，「就像其他任何運動一樣，想在性愛中達到理想效果就需要訓練。因此，人們開始在這個領域展開競賽是合乎邏輯的。」

然而，瑞典並未真的將「性」列為正式運動。據瑞典公共媒體「瑞典廣播電台」（SR）等當地媒體報導，瑞典國家體育聯盟（Swedish Sports Confederation）當天投票表決通過，將推廣電競項目的瑞典電子競技聯合會正式列入聯盟成員，但性聯合會2022年底提出申請後一直未能補繳缺件，成員資格已經遭到否決。

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