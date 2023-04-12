《模仿犯》榮登Netflix香港收視排行榜第一名！8大賣點總整理

Netflix台劇《模仿犯》改編自同名推理小說，不僅幕後團隊鑲「金」，更找來金獎影帝影后齊聚一堂，繼《誰是被害者》之後，又是一部集結犯罪、懸疑、推理、驚悚等元素的台劇，於Netflix全球獨家上線，小編特別整理「Netflix《模仿犯》8大賣點」！



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一、日本小說改編

《模仿犯》改編自日本推理女王宮部美幸同名小說，以90年代為背景，以一場連環殺人案揭開序章，講述一名擅長偵辦兇殺刑案的檢察官郭曉其面對當時第一起的連續殺人命案，以他心中衡量正義的那把尺對抗真兇，辦案過程中躲藏在幕後的殺人犯徹底展現出「罪惡背後，藏著最惡」，多次挑釁檢警和司法體制，假他人之手一點一滴摧毀社會秩序與和平，面對兇手不斷地挑釁與惡的散播，郭曉其決心不惜染髒自己的手，賭上人生也要找到真兇犯案證據的懸疑故事！

二、幕後團隊

繼2020年張孝全和許瑋甯主演的《誰是被害者》之後，瀚草影視再度攜手Netflix，同時找來南方電影有限公司共同打造，金獎幕後團隊曾瀚賢和湯昇榮擔任製作人，並由以《下半場》榮獲《台北電影獎》最佳導演張榮吉與以《噬罪者》入圍《金鐘獎》6項大獎的張亨如共同執導，這個鍍金程度可以說是影視圈創舉，沒有不看的道理！

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三、演員陣容

演員陣容一字排看只有「華麗」可以形容，《華燈初上》和《她和她的她》吳慷仁飾演檢察官郭曉其、《媽，別鬧了！》和《想見你》柯佳嬿飾演臨床心理師胡允慧，兩人還是一對前男女朋友，《火神的眼淚》和《逆局》夏騰宏飾演胡允慧弟弟胡建和、《台北女子圖鑑》范少勳飾演DJ沈嘉文，另外還有《她們創業的那些鳥事》庹宗華飾演刑警林尚勇、《我願意》姚淳耀飾演獨家新聞主持人陳和平、《華燈初上》江宜蓉飾演追求新聞正義記者路妍真！

四、特別演出

除了主演之外，更找來《華燈初上》製作人兼女主角的林心如特別演出（尖叫聲），曾在《誰是被害者》與瀚草文創合作客串李雅均一角，這次再度合作，飾演新聞台中掛收視保證的當家主播「姚雅慈」，林心如：「我一直很喜歡瀚草製作出來的戲劇，他們總是很深入的挖掘、探討一些議題」！」期待我們蘿絲媽媽的登場！

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五、想傳達的意涵？

製作人曾瀚賢：「此次雙導演的組合對於拍攝幫助良多，雙導演制的合作分工讓張榮吉導演在視覺和美學的經驗、張亨如導演在角色和劇本的琢磨都有很好的發揮」，更表示「《模仿犯》其實就是一場慾望失控，惡像病毒蔓延在城市的過程，也希望透過《模仿犯》中善與惡交織所產生的對話，成為療癒大家的善良能量，在這個瘋狂世界，我們都需要更多的光亮來照耀彼此！」

六、籌備耗時超過3年

《模仿犯》劇情架構錯綜複雜，劇組從籌備、改編、拍攝到後期製作耗時超過3年，導演張榮吉：「我們在這樣的懸疑推理類型片形式包裝底下，其實更多的是掙扎的人性對於善與惡的爭辯，也在視覺、動作或場面上做了很多新的嘗試與突破，希望給觀眾一個新的感官刺激。」

導演張亨如：「因為以往很多懸疑推理的作品都著重在案件上，這次我們除了案件敘事的流暢外可以多著墨一些角色的立體感，也許是從一個大眾所認為的『惡』做為出發，但其中的每個人物都加了很多巧思與值得反思的地方在其中，希望能夠讓觀眾在觀影時，除了只是去看一個類型片之外，也能夠有其他的獲得。」

《模仿犯》榮登Netflix香港收視排行榜第一名（截圖）

七、女子凌虐連環殺人案？

「我拜託你，拜託你放我回去！」前導預告以一起女子遭受綁架和凌虐掀起開端，數則殺人犯報導緊接而來，一名疑似背後主使者的男子戴著詭譎日式能面具現身挑釁：「期待吧，遊戲就要開始了！」、「那我們來玩一個遊戲，但是你們敢嗎？」、「不信我會再殺一個是嗎？」資深金獎影帝「阿西」陳博在劇中更為了喚回親人，犧牲形象在路上學狗爬，負責案件的檢察官檢郭曉其透過媒體對他喊話：「我一定會抓到你的，你玩完了！」

八、兇手到底是誰？

預告中可見女子被鐵鍊拴著，只著貼身內衣物，令人聞風喪膽的連續殺人犯不僅一點都不低調，反而囂張地登上媒體向世人炫耀，兇手故意玩弄被害人、被害者家屬、檢警機關、媒體和大眾，而且還會拿受害者的頭髮、內衣等寄給家屬，警告意味十足，究竟戴著日式能面具的真兇到底是誰？

台劇《模仿犯》已於3月31日在Netflix全球獨家上線！

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