Netflix禁共享「變相加價」訂閱數卻創高峰！即睇煲劇排行榜10大

【Netflix禁共享】串流平台Netflix昨日（24）正式對台灣地區宣布，將對家庭方案的「非同住者」增加收費，以防堵未付費者使用其他管道觀看影片，而，不過在Netflix今年陸續對全球各地增加收費的情況下，在2023年第一季報告指出，今年訂閱戶甚至再創高峰至2.325億 。



【圖輯】點圖放大看Netflix上周（5/15-5/21）非英語節目Top10排行榜👇👇👇

+ 5

Netflix為了打擊未付費者，也在平台內容下不少功夫，不僅在各國推出自製戲劇、電影，也購買影視作品的版權，使得平台上的影劇類型相當多元且豐富，上周（5/15-5/21）的非英語節目Top10排行榜由韓劇《末日騎士》登上冠軍寶座，亞軍為西班牙懸疑劇《絕對緘默》，第三名則由討論度超高的《車貞淑醫生》拿下。

Netflix近年在自製影視作品中總有相當亮眼的表現，每每推出新劇，總是能掀起討論，如過去所推出的《屍戰朝鮮》、《黑暗榮耀》等，而近期則有前面所提到的《末日騎士》、《車貞淑醫生》等劇。

【相關圖輯】Netflix禁共享｜網民靠1招繼續免費共享帳戶！位位慳28蚊港紙（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

第一名、《末日騎士》

韓劇《末日騎士》由金宇彬、宋承憲、李絮主演。劇情講述，西元2071年時空氣汙染使得環境變得相當極端，迫使人類必需仰賴呼吸器維生，甚至整座首爾市生存人類僅剩1%，而傳奇快遞員「5-8」（金宇彬飾）則與難民「四月」密謀對抗支配新世界的千明集團，宋承憲在該劇則出演集團的唯一繼承者「柳錫」。

【相關圖輯】1招即睇Netflix全部三級片！23個隱藏代碼公開 華語片輸入6數字（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 24

第二名、《絕對緘默》

《絕對緘默》是西班牙的犯罪情慾懸疑類影集，講述男主角塞吉奧曾在6年前曾弒殺父母過，而他在犯案後對於動機閉口不談，更不配合檢調，最後由精神科醫生安娜對他進行研究，不過安娜卻在每天24小時的監控過程中，情不自禁的愛上了男主角。

第三名、《車貞淑醫生》

韓劇《車貞淑醫生》為一部輕鬆不燒腦的醫療喜劇，由嚴正化、金炳哲、明世彬等人主演。劇情講述車貞淑睽違20年重反醫療領域工作，甚至與外遇的老公成為同事，劇情搞笑外，也有狗血的一面，讓整部劇在網上的討論度快速竄升。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】