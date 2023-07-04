去日本不用帶衫？日航推租衣服務直接送到酒店 或擴至寰宇一家
撰文：聯合新聞網
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日本經濟新聞報道，日本航空公司（Japan Airlines） 和大貿易商住友商事（Sumitomo Corp.）為前往日本旅遊的旅客提供租衣服務，鼓勵旅客減輕行李重量，以減少溫室氣體排放。
住友商事5日將推出「Any Wear, Anywhere」租衣網站，用戶至少在出發前一個月登入班機資訊、在日本停留時間、季節和衣服尺寸，租用的衣服將被送到酒店。
租衣費用為4000到7000日圓（約217至379港元）之間，視租用的件數而定。
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在明年8月之前，這項服務僅提供給搭乘日航班機的旅客，若受到歡迎，住友商事將考慮擴大到「寰宇一家」（Oneworld）聯盟的其他航空公司。
日航指出，往來東京與紐約之間的班機，每減少1公斤行李重量，所減少的燃料消耗，可減少0.75公斤的二氣化碳排放。
住友商事也希望減少衣物浪費，租衣服務將提供服飾品牌的剩餘庫存或二手衣。
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