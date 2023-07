陌生人暖心TikTok影片造星　新晉作家一夜爆紅　作品登暢銷書榜首

美國德州阿靈頓(Arlington, TX)居民兼作家沃納(Shawn Warner)日前擺攤推銷新書。



一開始似乎很難引起路人對他筆下小說的興趣,但靠着一位素昧平生TikTok用戶所分享影片,他的書現在一夕爆紅,衝上了暢銷書排行榜第一名。

達拉斯晨報5日報道,沃納當時正在沃斯堡(Fort Worth)北方的一處克羅格(Kroger)超市宣傳幾個月前出版的處女作《Leigh Howard and the Ghosts of Simmons-Pierce Manor》。

網名「Red」的TikToker史瓦倫金(Jerrad Swearengin)路過,覺得這位新作家因為簽書攤門可羅雀而看上去「超級受挫」,於是在離開超市之前決定走回去。

根據史瓦倫金在TikTok帳號「internetfamouslol」上傳的影片,可見到簽書攤桌面放着兩疊嶄新小說,獨自一人坐着的沃納則跟另外一人交談,介紹自己的作品與可以購買的電商網站。

史瓦倫金在影片寫道,「我一直想像着我這麼努力工作,卻從來沒得到任何認可」。

他上前跟沃納攀談,表示自己會拍一點TikTok諸如此類的東西,「所以我想我會開始讀跟買第二本,我會在那裏把書送出去,看看我們是否可以給你一點愛」。沃納則笑答,「OK啊,我不會說不行」,隨後就拿起一本小說簽上自己的名字。

史瓦倫金透過影片表示,自己不認識沃納,這支影片也沒有贊助,只是想要向一位陌生人展現一些善意。

這條加上了「#booktok」標籤的影片發布之後,累積閱覽數接近1600萬,另有260萬名網友點讚,留言數也超過了2萬,小說銷量一路竄升到了所屬類別榜首,直到現在仍然高居第一,也讓一舉成名的沃納當上了亞馬遜暢銷書作家。

德州達拉斯「Interabang Books」行銷總監佩瑞(Lewis Parry)說,「TikTok有一種成為這些草根運動背後驅動力量的方式」。

沃納則把這種反應歸功於「善意的力量」,「一個人作了一件好事,Red在雜貨店走過來、跟我講話,因為我在那個時候沒有任何人可以聊聊,這就激發了海嘯般的人們傾注他們的慷慨」。

