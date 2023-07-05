「巴士秒變開篷車」　旅遊巴撞限高桿「上層被削掉」驚悚畫面曝光

台灣新北市蘆洲區4日發生離譜事故，一台雙層旅遊巴行經二重疏洪道時，竟突然撞上限高桿，強烈撞擊力導致上層直接被掀起來，恐怖畫面也於網路上瘋傳。



對此，經警方調查後說明，旅遊巴應是不熟悉路況，釀成誤撞限高桿意外，而剛維修好的旅遊巴則嚴重損毀。

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蘆洲分局指出，這起車禍於下午3時多發生在新北市蘆洲區疏洪一路，警方接獲通報後，隨即前往現場了解情況，並及時疏導交通戒護，避免再次車禍。

至於旅遊巴司機、54歲的金姓男子表示，由於對路況較為不熟悉，因此誤撞限高桿，所幸無人在此車禍中傷亡。

此外，警方補充，金男酒測值證實為0，詳細肇事責任仍在釐清當中。

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從畫面中能夠清楚看見，駕駛旅遊巴的金男正常前進，後方還有一台白色轎車以及幾台電單車。

他首先順利通過第一個門架，怎料來到第2個限高桿卻直直撞上，車頭還瞬間翹起來。仔細一看，上層車體已被掀開、玻璃也都嚴重破裂。

另據《聯合新聞網》報道，金男是從基隆一路開往新北市五股區保養且維修旅遊巴，最後卻發生意外。

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