泰國屋內驚現超長「巨無霸蜈蚣」　爬行蠕動如異形令人心寒｜有片

蜈蚣又稱百足蟲，多隻腳爬行的樣子令人聞之色變，即便很小隻也足以嚇壞人。



近日泰國一名TikTok用戶上傳影片，只見屋內居然出現一隻超巨大蜈蚣，沿着牆壁轉角緩慢爬行，上百對蟲足同時移動的密集畫面令網友看得頭皮發麻，直呼「超噁心」，影片上傳至今已累績790萬次觀看。

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《The Thaiger》報道，Tiktok用戶@paphatsanat 3日發布一段10秒恐怖影片，表示「這輩子沒看過這麼大、這麼長的蜈蚣」。

只見一隻巨型蜈蚣在屋內現蹤，在接近天花板的位置爬行，身形比一般蜈蚣還大數百倍，猶如異形，搭配驚悚背景音樂，令人起雞皮疙瘩。

這段影片發布後立刻爆紅，網友紛紛留言，「看到快吐了」、「我算好了，牠有1577隻腳」、「我以為是我眼花了」、「傳說中的蜈蚣王」、「這太噁了吧」；不過也有網友質疑影片的真實性，「這應該是拍攝角度問題」、「應該是後製過的。」

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全世界約有8千種蜈蚣，地理分佈十分廣泛，甚至越過北極圈；由於沒有表皮蠟質易流失水分，需棲息在土壤、落葉堆、石頭、腐木下等潮濕處補充水分，絕大多數為夜行性。

現存最大的蜈蚣是秘魯巨人蜈蚣（Peruvian giant yellow-leg centipede），棲息於南美與加勒比地區，平均長度為30公分，有個體能長到38公分，以節肢動物、兩棲類、哺乳動物、爬蟲類為食，麻雀大小的鳥類、老鼠、蝙蝠等都是捕食對象。

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