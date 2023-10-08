爆紅「減壓貼紙」梅根都在貼　美國記者實測結果是怎樣？

現代人時常受到壓力影響，各類型的「紓壓小物」也在市面上大肆出現，其中又以1款宣稱能減輕壓力、抵抗焦慮的「貼紙」受到矚目，就連英國前王室媳婦梅根（Megan Markle）都有在使用，不過這款「減壓貼紙」售價不低，20片就要價80美元（約港幣626元），另外還得訂閱手機App配合使用。



《每日郵報》（Daily Mail）報導，上個月當梅根穿著價值不斐的羊毛外套和圍巾亮相時，引起人們注意的卻不是服裝的品牌，而是梅根左手腕上的1個藍色小貼紙，這款聲稱能抵抗壓力的「NuCalm」貼紙近期在健康專家之間的討論度極高。

美國記者實測「NuCalm」貼紙

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《每日郵報》記者莫里森（Cassidy Morrison）為了測試貼紙的功能，選擇連續將貼紙貼在手腕10天。首先，「NuCalm」貼紙的售價不便宜，光是1包裝有20片就要價80美元（約港幣626元），而且每個月還必須花30美元（約港幣234元）訂閱搭配使用的App。

根據官方網站的資料，「NuCalm」貼紙發揮作用的原理是「利用抑制性神經傳導物質的特定電磁頻率來進入人體的心包經絡，並下調交感神經張力」，加上這款貼紙通常要黏在左手腕內側，此處在傳統中醫中被認為是「心包經能量通路」的一部分，藉由指壓此處時可以影響「生命能量」、「氣」和「血液流動」。

這讓莫里森認為「NuCalm」貼紙的作用是基於傳統中醫、而非健全科學，不過在貼上貼紙的前2天，莫里森對身體壓力確實出現減輕感到驚訝，他提到一開始手腕會感覺到輕微壓力並需要時間來適應，大約第3天後才開始忘記貼紙的存在，但壓力和焦慮又回來了，因此莫里森個人覺得這款貼紙只是「安慰劑」，並非長久之計。

此外，莫里森提到每當自己在密閉空間或其他會讓神經緊繃的場合時，只要自己注意到手腕內側的貼紙時，無論是呼吸、思維和肌肉都能放鬆，這讓「NuCalm」貼紙比起醫療設備，更像是個提醒裝置。此外，雖然官方網站一再聲稱「NuCalm」貼紙經臨床證明有效，但莫里森無法在網路上找到其他類似的臨床實驗或研究。

接著莫里森提到雖然「NuCalm」貼紙是由已故神經科學家哈洛威（Blake Holloway）耗時20年開發而成，但公司執行長普爾（Jim Poole）本身根本不是科學家，他只是從商科專業的學生，這也讓他對貼紙實際功效的質疑加深。

不過有人抱持與莫里森不同的看法，健身部落客薩默斯（Sophie Summers）談到自己使用「NuCalm」貼紙的經驗時，表示「我貼上貼紙後配合App進行30分鐘的冥想，當優美的聲音在我周圍環繞時，我能感覺到整個身體都放鬆了」。

薩默斯接著說道「就好像我可以感覺到整個身體，但也可以單獨感覺到每一部位，我的整個身體、尤其是手臂和胸部變得非常沉重，移動手臂似乎變得不太可能，但這種感覺太美妙了，我很平靜、放鬆」。

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