改善口臭和雙下巴？TikTok「嘴巴貼膠帶睡覺」爭議熱潮　專家解答

TikTok上最近掀起一股熱潮，據說只要睡覺時用膠紙貼住嘴巴，就能改善口臭和雙下巴，甚至還能加快跑步速度。



據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這股熱潮是從今年（2023）夏天開始流行的。不少網友宣稱，只要睡前用一條膠紙垂直貼在嘴巴上或是貼兩條「X」型，都能幫助改善健康問題。

有網友說，貼住嘴巴睡覺能夠改善口臭、打呼、下巴線條，甚至連跑步都能變快。

曾有實驗證實「嘴巴貼膠紙」奇效 點圖了解更多：

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一名網友@Semlerrr就說，貼膠紙睡覺的那一晚，是他有史以來睡得最好的一晚，另一名網友@countydownunder則表示，自己貼膠紙睡覺以後，感覺隔天工作更專注，甚至建議學校應該教學生怎麼調整在睡覺時用鼻子呼吸。

原來之所以會流行嘴巴貼膠紙睡覺，是因為用鼻子呼吸能夠促進一氧化氮釋放，打開呼吸道、幫助身體抵抗病毒和感染。

倫敦肺科專業物理治療師麥克尼利斯（McNelis）表示，用鼻子呼吸，空氣會吸收熱氣和水分，這樣的空氣對肺部組織有益；但如果用嘴巴呼吸，吸進去的空氣比較乾燥和寒冷，還要透過支氣管才能吸收，可能會導致過度換氣。

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科羅拉多大學（University of Colorado）人類健康與運動學教授達拉姆（George Dallam）就曾進行相關研究。

實驗的受試者分為用嘴巴貼膠紙跑步的跑者，以及刻意夾住鼻子用嘴巴呼吸的跑者，結果用鼻子呼吸的受試者運動表現更好。

達拉姆認為，用鼻子呼吸整體耗氧量較少，因此身體的運作效率更好。

（編按：美國肯塔基州醫生卡爾佩珀（David Culpepper）則在2022年8月向《每日郵報》表示，這是一種「危險」趨勢，他稱膠帶封嘴可能會加重睡眠窒息症問題，有可能導致致命的結果。）

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