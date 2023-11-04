東京漫畫博覽會邀奇異博士及洛基等現身　誰人合照索價最高？

日本東京漫畫博覽會將於今年12月舉辦，今年官方找來眾多大咖撐台，包括「奇異博士」班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）、「洛基」湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）、「索隆」新田真劍佑等人都會現身，超豪華的陣容讓日本網友驚喜連連，因為只要搶得到票就能與明星合照或簽名，且每位藝人的門票價格不一，都在官網上公開寫明，而整場漫博「最貴的男人」也引發熱議。



日本《Oricon News》報道，東京漫博將於12月8日至10日在千葉幕張展覽館舉行，明星的個別合影會門票、簽名會門票也會另外販售。此次會來到日本的明星包括：伊雲祖蓮莉莉（Evangeline Lilly）、基斯杜化萊特（Christopher Lloyd）、麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）、龐克萊門捷夫（Pom Klementieff）、特穆拉莫里森（Temuera Morrison）、丹尼爾羅根（Daniel Logan）、伊雲麥葵格（Ewan McGregor）、班尼迪甘巴貝治、新田真劍佑、湯赫度斯頓等人。

每位巨星的簽名會及合影會票價都不同，根據官網說明，湯赫度斯頓和伊雲麥葵格要價2萬9800日圓（約港幣1560元），新田真劍佑則要價1萬5000日圓（約港幣785元），而全場單人票價「最貴的男人」則是班尼迪甘巴貝治，要價3萬3000日圓（約港幣1730元）。

漫博會的票價引發日本網友熱議，「班尼迪甘巴貝治這票價算很便宜啊」、「票價比想像中便宜，但感覺搶票大戰會很驚人」、「合照簽名都去的話就很貴」、「新田真劍佑1萬5很良心」。

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Facebook粉專「馬丁垃圾話」也貼出票價截圖表示「東京漫畫博覽會的見面拍照會價格非常透明」，不少台灣網友紛紛留言，「新田真劍佑最便宜欸，佛心價」、「BC居然是最貴的男人」、「這陣容很強大耶」。

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