別看這本《哆啦A夢》2022「神漫畫」轟動全日本　血腥背後藏洋蔥

【章魚P的原罪／哆啦AV夢】講到2022年必看的日本漫畫，相信人稱暗黑版《哆啦A夢》的《章魚P的原罪》（タコピーの原罪）必定榜上有名，在日本的人氣比起兩年前的18禁《哆啦AV夢》絕對有過之而無不及，連載期間一更新更必定登上Twitter熱搜榜，上下兩集單行本至今仍然是一本難求，到底《章魚P的原罪》憑什麼在日本造成現象級爆紅呢？



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《章魚P的原罪》故事簡介

擁有章魚外型的外星人「章魚P」為了將快樂傳遍宇宙快樂而孤身來到地球，為了報答小四女學生靜香的救命之恩，出盡法寶希望讓她開心起來。然而，全身上下總是有不明傷痕、長期飽受欺凌的靜香已經絕望到麻目，完全感受不到快樂。在第1話的最後，靜香更用法寶吊頸自殺，目睹這一切的「章魚P」決定回到過去，試圖拯救這個悲劇，不過換來的卻是一個又一個更加衝擊人心、連有超能力的外星人亦無力挽回的災難。

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《章魚P的原罪》僅有16話的簡短篇幅（基本上一小時內就可以看完）但劇情卻極為豐富，故事發展峰迴路轉、驚喜連連，甚至更精準來說是「驚嚇」才對——因為每當你以為事情沒得再絕望的時候，後面的神轉折總是換來更悲劇的下場，獲封暗黑版《哆啦A夢》絕非浪得虛名。為免影響大家的閱讀體驗，看來筆者只能說到這裏（再說下去就劇透了）。

雖然《章魚P的原罪》實體書一冊難求，不過在《少年Jump+》中這漫畫前4話及後8話皆為免費，當中付費內容僅需90點即可瀏覽，加入新會員即送的100點剛好足以支付，換句話說就是完全免費，有興趣的讀者不妨欣賞一下。

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而以下內容筆者會盡量以不劇透的方式分享我對《章魚P的原罪》的看法



《章魚P的原罪》四大主題：人性、原罪、宿命與救贖

「你真的是沒人性！」這句話經常聽到，然而，你有想過人性（Human nature）是什麼嗎？根據維基百科，人性泛指人類本質，當中善惡混為一體。換句話說就是每個人都有優缺點，只是大眾（包括是正在閱讀文章的你）似乎傾向選擇性忽視了當中「負的面向」，期許所有人會符合某一個近乎完美的標準去做人，但這明顯違反了人性。

就如同《章魚P的原罪》的作者「タイザン5」的看法一樣，人性本來就並不是非黑即白，他在創作角色時亦將這樣的想法融入在其中：看似正派的角色看到後來卻發現他極為黑暗，乍看是反派的角色又有其可憐之處，這樣的反差同時亦讓天真無邪、不了解「人性」的章魚P成為了全故事最讓人憐憫的角色。

「章魚P」就如同叮噹一樣有很多法寶，但每一件都引起了悲劇下場。（Youtube@ジャンプチャンネル）

章魚P的原罪是什麼？什麼是原罪？

有評論指章魚P的原罪就是他太多管閒事，不應該插手一系列的事件，亦有人認為是「同理心過盛」造成了悲劇。不過筆者則認為章魚P的原罪，其實是作為快樂星人的他，天生就不具備了解「人性」的本能才釀成惡果。

所謂的「原罪」，顧名思義就是一個人天生自帶的罪孽。假如以宗教故事來說，人類之所以會帶有原罪是因為阿當夏娃吃了象徵智慧的果實，犯了天條導致所有後代（就是你跟我）都天生自帶「原罪」。就好比章魚P，只會「傳遞快樂」的他天生就是沒有任何負面的認知，導致他要血淋淋經歷人性「負的面向」才能真正了解故事的主角們發生了什麼事。另外，「將快樂傳遍宇宙」不僅是章魚P的天命，同時亦成為了他的宿命，亦因此導致他最後必定選擇贖罪這條路。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：生跛，原文：暗黑版《哆啦A夢》!2022年日本爆紅漫畫《章魚P的原罪》你看過了嗎?】