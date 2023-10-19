考警察定選美？台北警隊生力軍「4大美少女」惹暴動　網民跪求IG

台灣中央警察大學第88期及台灣警察專科學校第40期畢業生，日前進行分發。



台北市警團隊共有84名生力軍新加入，當中不乏帥哥美女，其中幾名正妹女警現場照片曝光，瞬間引起暴動，網友紛紛直呼「我要統調回台北了」、「學長們可以開始找ig了」。

台北警隊小編被讚識揀 點圖睇睇今年嘅「美女生力軍」同更多該專頁以往分享過嘅警花照片：

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臉書粉專「台北波麗士」發文分享，16日舉辦警大警專畢業生分發選填作業，共有84位生力軍加入北市警團隊。

接下來的2個月將進行實務訓練，由各單位的優秀同仁擔任指導員，更一連曬出14張照片，當中包含幾名外型亮麗的女警。

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畫面曝光後，不少人一看直呼「這是什麼不同檔次的素質」、「我要統調回台北了」、「要調台北了嗎」、「這個小編專業」。

「台北波麗士」IG也同步分享好消息，網友們更暴動喊，「重點1、2、4」、「學長們可以開始找ig了」、「所以說1、2、4、9張的ig呢？」、「第二批統調」。

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