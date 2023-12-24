「天才田徑女神」雷理莎曾創學界3連霸紀錄　顏值身型同樣無得輸

17日落幕的台北馬拉松共吸引逾2.8萬人參賽，「田徑女神」雷理莎也一試身手，她近日在臉書表示以賽代訓，不過到了15公里出現傷勢，剩6公里果斷喊停，有種「終於肯保護自己了」的感覺。



學生時期就被譽為「天才跑者」的雷理莎，全中運完成女子1500公尺3連霸並打破大會紀錄。

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轉換跑道改攻馬拉松，仍懷有奧運夢，她表示參加奧運是中學時期就有的堅定夢想，「會盡一切努力去爭取」。

透過科學訓練維持良好的身體狀態，她也透露前進奧運不一定要達標，也可透過參加金、銀標賽事爭取積分。

參加半馬的雷理莎在臉書寫道：「台北馬拉松以賽代訓，體感輕鬆的維持4分以內配速，比想像的還輕鬆，可以順順的跑完吧，呼吸順暢，身體舒服，享受賽道及涼爽的天氣，一直到15km，傷勢症狀開始微微出現，一點點不適而已，還剩6公里而已，果斷點，停吧，這次非常快的就停下來，沒有不捨，沒有可惜。」

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不少跑者們經過時也高喊「雷理莎加油」，她說有種「哇～我終於肯保護自己了」的感覺，衝刺前先深呼吸才能面對明年更多的挑戰。

「台北馬拉松」是台灣唯一獲世界田徑總會（WA）「菁英標籤」認證的市區馬拉松，也是台灣首個獲取國際田徑總會（IAAF）銅標賽事的城市馬，每年都會吸引大量國內外跑者參賽。

今年台北馬拉松從市府前廣場起跑，剛好遇到冷氣團發威，經過2個多小時激烈競爭，男子組由蔣介文以2小時22分30秒稱王，陳逸寧則拿下女子組后冠。

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