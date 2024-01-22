日本高級壽司店師傅想動手打人？食客網絡公審　被爆失禮在先

日本社群網站近來發生一起「炎上」事件。一位網民指控，她近來到東京港區的高級壽司店「南麻布 鮨よし田」用餐時，差點遭到遭到師傅的毆打，憤而在網上批評店家的態度，引起許多迴響。不過事件傳開後，也不少人質疑，是不是這位網民用餐過程有失禮之處，才會引發衝突。



事件起因為日本twitter網民totonoijinsei在1月19日時，分享一篇文章表示，當時她在壽司店用餐時有點宿醉，剛好又看到前方擺着白酒，讓她覺得更不舒服，因此要求壽司師傅把酒拿開。而師傅在拿開時，明顯露出不悅的神情，氣氛明顯變得相當惡劣。就在結帳時，網民抱怨「這種壽司店還是第一次」，結果師傅忍不住，現場差點爆發肢體衝突，在助手的全力阻止才沒有上演全武行。

這位網民宣稱「看了Google評論後，就知道這位師傅性格很糟」。然而，這家壽司店是知名的高級店家，網絡評價其實一直都不錯。有其他網民也紛紛貼出自己過去用餐經驗，表示師傅個性相當好，想拍照之類的都沒問題。知名企業家堀江貴文也發影片，說明他也曾到這家店用餐過幾次，認為師傅是位很好的人。

另外，也有人貼出店家照片，指出以店家的擺設而言，師傅不可能差點動手傷到結帳的客人。有位網民則在事件爆發後，乾脆直接到店裏用餐，並且詢問店家相關經過。店家指出，該女性網民當時與一位男子一同入店後，男子就在店內不斷攝影、拍照，店家旋即勸阻這樣會照到別人的樣貌，希望他停止拍攝行為，但男子絲毫不與理會。

而疑似引發爭議的白酒，則是其他客人當天造訪送給師傅的，不料這對男女出言攻擊師傅以及送酒的客人，讓師傅忍不住，着他勿對其他客人失禮。由於當時男子仍持續拍攝，因此有了師傅差點失控的畫面。

在這些指證之下，許多網民也懷疑，整起事件顯然是男女失禮在先，才會差點爆發衝突。面對外界的指控，引發爭端的網民則表示否認，依然堅決採取批判店家的立場。針對事情的討論，還在持續延燒中。

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