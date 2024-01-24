網紅MrBeast又派錢　10幸運兒可獲約20萬元　即click睇參加方法

在YouTube擁有超過2.34億訂閱的「MrBeast」，熱衷於拍攝奇特且昂貴的各類挑戰，過去甚至曾在生日時舉辦抽獎活動，中獎者每人贈送1萬美金，引發全球網友關注。



而他近日又再度「大撒幣」，邀請網友轉發他的貼文，並隨機挑選10名網友每人送2.5萬美元（約19.6萬港元），掀起熱議。

據了解，MrBeast過去曾放話，在社群平台X上發布內容不值得，因為創作者只能獲得微量的廣告收入。

為此他還將其中一支影片上傳至該平台，比對和YouTube的營收效果，不料僅僅一周，該影片就在X平台獲得 1.5 億次觀看，讓他賺進了超過25萬美元（約195.5萬港元）。

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MrBeast 23日凌晨也在X平台宣布，他決定將這筆利潤和網友分享，只要在72小時內轉發該則貼文，就有機會獲得2.5萬美元（約19.6萬港元），而他總共會抽出10名幸運兒。

消息一出，截至24日凌晨1點30分，已有超過310萬名網友轉發。

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事實上，MrBeast是極具影響力的網紅之一。他以慷慨大方、做出驚人之舉和為慈善事業籌款而聞名，經常分享財富給他的粉絲，並在他的影片中舉行各種大規模的獎勵活動，以回饋他的忠實粉絲。

像是在去年他的生日當天（5月8日），他就於IG的限時動態發佈貼文並邀請粉絲們轉發，參與的人將有機會獲得1萬美元，迅速引起了全球粉絲的熱議和參與。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】