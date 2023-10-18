YouTuber頒獎禮神秘口罩美女穿「薄紗透視裝」爆紅　真實身份曝光

一年一度YouTuber界的重大典禮「走鐘獎」，於本月14日登場，不僅齊聚各路人氣YouTuber，也出現許多令人嘆為觀止的服裝。



就有網友在Dcard上發文表示，自己觀賞走鐘獎典禮直播時，看到鏡頭拍到台下一名戴著黑色口罩的馬尾正妹，穿著低胸薄紗裝，下半身搭配激短熱褲，而神人也曝光了該正妹的真實身分。

原來是 「上班不要看」成員關關 疫後仍長戴口罩神秘感十足（點圖放大看更多關關的照片）：

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原來，該薄紗正妹其實正是擁有25萬訂閱數的「上班不要看」成員之一「關關」，當天她身穿全黑皮革低胸馬甲，搭配下半身的緊身短褲，讓完美的身猜曲線一覽無遺。

另外，關關也配上開高衩的紗裙設計，整體若隱若現，相當性感。

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不過，其實關關早已名花有主，她在今年1月於個人在IG上公開喜訊，分享自己與老公小士的照片，直說：「我們結婚了！」

她也透露，兩人在相戀期間，因不想被打擾決定低調交往，而小士在去年4月求婚成功，中間剛好工作較忙，直到去年12月、同時也是交往2週年才登記結婚。

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