YouTuber頒獎禮神秘口罩美女穿「薄紗透視裝」爆紅　真實身份曝光

撰文：TVBS新聞網
出版：更新：

一年一度YouTuber界的重大典禮「走鐘獎」，於本月14日登場，不僅齊聚各路人氣YouTuber，也出現許多令人嘆為觀止的服裝。

就有網友在Dcard上發文表示，自己觀賞走鐘獎典禮直播時，看到鏡頭拍到台下一名戴著黑色口罩的馬尾正妹，穿著低胸薄紗裝，下半身搭配激短熱褲，而神人也曝光了該正妹的真實身分。

原來是 「上班不要看」成員關關　疫後仍長戴口罩神秘感十足（點圖放大看更多關關的照片）：

+25
韓初戀臉美少女因疫情被困台灣　意外變美食YouTuber　紅到返韓國空靈系YouTuber神似廣末涼子爆紅　有烏拉圭血統一開口震驚網友10個減肥成功YouTuber驚人前後對比　為食肥妹喪甩數十公斤超勵志

原來，該薄紗正妹其實正是擁有25萬訂閱數的「上班不要看」成員之一「關關」，當天她身穿全黑皮革低胸馬甲，搭配下半身的緊身短褲，讓完美的身猜曲線一覽無遺。

另外，關關也配上開高衩的紗裙設計，整體若隱若現，相當性感。

【相關圖輯】走鐘獎｜日本「天菜級」AV女優河北彩花降臨　網民狂洗版：女神！（點圖放大瀏覽）：

+9

不過，其實關關早已名花有主，她在今年1月於個人在IG上公開喜訊，分享自己與老公小士的照片，直說：「我們結婚了！」

她也透露，兩人在相戀期間，因不想被打擾決定低調交往，而小士在去年4月求婚成功，中間剛好工作較忙，直到去年12月、同時也是交往2週年才登記結婚。

【相關圖輯】走鐘獎｜薔薔近乎全裸行紅地氈　笑容滿面實情勁嬲：氣得火冒三丈（點圖放大瀏覽）：

+16
日本馬雲學人做YouTuber意外變諧星　唔識用ATM　存款驚見11個零YouTuber收入揭秘！為1條片耗時15個鐘　15萬訂閱數1年只賺呢個數20大最具領袖價值台灣YouTuber名單　冠軍光速爆紅KO小玉、這群人台灣YouTuber蔡阿嘎出賣兒子Po崩壞照　醜照反差萌獲網民大讚可愛英Youtuber辦假畫展　「偽術作品」竟然賣得出　收益用來做善事盤點三大性教育Youtuber　雞排妹深夜保健室41萬粉絲揮底美女博士Youtuber收入幾多？台灣百大網紅Joeman分析四大困境　留言有洋蔥YouTuber靠普通爆紅？彭昱凱一條片觀看次數破億　髮型似足八兩金

延伸閱讀：

遭生母當出氣筒！《挖挖哇》名嘴揭悽慘身世　認曾「吞石頭輕生」

【本文獲「TVBS」授權轉載。】

美女
YouTuber
YouTube熱話
YouTube
台灣
網紅
熱話
TVBS新聞網
你可能感興趣