越南自助餐7客人出奇招　偷塞10公斤海鮮回家　餐廳終報警

自助餐餐廳大多以人頭計算，只要付上一筆錢，就能任拿任吃，飲料也能無限暢飲，一頓下來飽足感十足。因此有些精打細算的客人，會瞄準單價較高的高檔海鮮食材，希望能吃回本。



在越南河內的某自助餐餐廳，就發生了離譜的事件，一組顧客用餐結束後，店員發現他們行為詭異，於是在離開前檢查了他們的包包，竟發現他們狂掃了10公斤的海鮮回家！

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綜合外媒報道，越南河內一家自助餐餐廳發現有7名客人不斷將海鮮和食物端到桌上，但工作人員清理時，卻沒有看到蝦殼或蟹殼，因此讓店員產生懷疑。

當他們7人吃飽打算離開時，店員發現他們行為詭異，於是在他們離開前檢查了他們的包包，沒想到打開包包後，竟然發現裡面藏了約10公斤的螃蟹、蝦子、魚生片等食材。

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店家經理說，當他們調閱監視器時候，發現顧客邊吃邊將海鮮偷偷塞進桌子底下的袋子裡，店家也要求他們支付剩餘食物費用，但這群顧客以沒錢為由不同意付錢，最終在堅持兩小時後餐廳報警處理。

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