真子公主與丈夫小室圭行蹤不明？日媒：部門異動或搬離紐約豪宅

撰文：TVBS新聞網
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日本秋篠宮文仁親王的大女兒真子公主與小室圭結婚後脫離皇室，旅居美國紐約，日本媒體《現代ビジネス》報道稱，考上律師的32歲小室圭和妻子真子公主自去年10月左右開始「行蹤不明」，無論是日本媒體還是當地的狗仔都沒有捕捉到他們的身影，此外也有人向日媒爆料小室圭可能已經搬家到華盛頓去工作。

日媒《現代ビジネス》報道，小室圭與真子公主自去年（2023年）10月左右開始就不知所蹤，有駐美記者表示，小室圭夫妻是在11月左右搬出了紐約曼哈頓的高級公寓，但是在此之後就不知道兩人搬家去了哪裡，雖然曾經有報道爆料小室夫妻搬到了紐約郊外一間2億日圓（約折合港幣1050萬）的大豪宅，不過似乎沒有觀察到兩人生活在該處的迹象。此外，小室圭也沒有在他工作的律師事務所露面，不論記者追到哪裏都撲空。

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報導提到，日本媒體難以掌握到小室夫妻的動向，其實也跟經濟狀況有關。該名駐美記者表示，「小室夫妻因為紐約的高物價和日圓貶值得到了保護」，因為美國紐約的生活費實在太昂貴，就算派記者出差到紐約也很困難，光是日本來回紐約的機票錢就至少要花掉30萬日圓（折合約港幣1.6萬元），飯店的住宿費一晚也不下3萬日圓（折合約港幣1600），日本記者出差待上一週的成本就超過70萬日圓（折合約港幣3.7萬元），讓媒體也相當吃不消。

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該名提供消息的駐美記者提到，不久之前，有律師事務所相關人士之間流傳着「小室圭因為部門異動，已經搬到華盛頓去工作了」的說法，華盛頓雖然物價也很高，但還是比紐約便宜，有一部份的週刊媒體，可能已經把目光鎖定在華盛頓要找出小室夫妻的蹤影。

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