金曲獎2024懶人包｜麋先生滅火器爭最佳樂團　鳳小岳有望做新人王

這些入圍者都超優秀！「音樂就是我的生活！」由文化部影視及流行音樂產業局主辦的金曲獎（Golden Melody Awards，GMA），第35屆頒獎典禮6月29日將於台北小巨蛋舉行。典禮主持人Lulu黃路梓茵曾感性說道，經歷疫情後，能透過音樂交流、相聚的時光更加難能可貴，並將金曲比喻成大型選品店，由專業評審揀選出許多優秀的好作品，值得大眾細細品嚐。



金曲35入圍名單已在5月16日公布，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，來看本屆最佳樂團、最佳演唱組合、最佳新人獎的入圍者聲量如何，你認識他們嗎？一起來看看這些以音樂征服樂迷、備受網友討論的厲害角色吧！

最佳樂團入圍者 聲量排行

最佳樂團入圍者 聲量排行（網路溫度計DailyView授權使用）

No.4 大象體操

成員：張凱翔、張凱婷、涂嘉欽

聽到他們的名字，腦袋裡是不是馬上蹦出可愛大象跳舞的畫面呢？2012年2月成立、來自台灣高雄的數學搖滾樂團「大象體操（Elephant Gym）」，團名以「大象」象徵樂器貝斯（BASS）、「體操」表示曲中的特殊節奏。曾與透明雜誌主唱洪申豪合作〈夜洋風景〉、歌手林宥嘉合作〈口的形狀〉，參與巨獸搖滾、簡單生活節、大港開唱等許多音樂節表演，風格獨特逐漸為人所知。

2012年2月成立、來自台灣高雄的數學搖滾樂團「大象體操（Elephant Gym）」。（FB@大象體操）

大象體操選擇以默默藏身音樂底部、富有質感的貝斯為帶領樂器，添加上鼓、結他為主要編制，嘗試以不斷變化的旋律來精準對拍律動，在金旋獎、金音獎、金音創作獎等備受肯定，更兩度提名金曲最佳編曲人獎。

2012年2月成立、來自台灣高雄的數學搖滾樂團「大象體操（Elephant Gym）」。（FB@大象體操）

2012年2月成立、來自台灣高雄的數學搖滾樂團「大象體操（Elephant Gym）」。（FB@大象體操）

No.3 麋先生

成員：吳聖皓、林喆安、余柏羲、張以諾、盧逸凡

到KTV歡唱時，你一定聽過他們的歌！以〈嗜愛動物〉、〈長成什麼樣子算愛情〉等攻佔熱門曲目的台灣樂團「麋先生Mixer」，有些團員青春在校時期就開始一起玩音樂、闖比賽，之後吳聖皓、林喆安2011年先以「子安聖皓」雙人組發行第一張EP，後續加入其他人，2012年10月正式成軍。

以〈嗜愛動物〉、〈長成什麼樣子算愛情〉等攻佔熱門曲目的台灣樂團「麋先生Mixer」。（FB@麋先生）

麋先生的詞曲饒富詩意，瀰漫濃濃迷幻風格，曲風暢快獨特，加上主唱不俗的聲線、充滿爆發力的舞台表演，俘虜了許多樂迷的心，數度入圍金曲，拿下第25屆金曲最佳樂團獎，曾在《網路溫度計DailyView》2016年台灣獨立樂團排行中獲得第4名、2019年衝擊靈魂的新生代獨立樂團拿下第8名。

+ 1

No.2 滅火器

成員：楊大正、鄭宇辰、陳敬元、柯志勛

2014年，太陽花學運期間，學生佔領立法院時期，來自台灣高雄的台語龐克樂團「滅火器Fire EX.」主唱楊大正、結他手鄭宇辰和貝斯手陳敬元第一天就前往立法院前靜坐，議場內外經常播放社會運動場合知名曲目〈晚安臺灣〉；隨後台北藝術大學團隊與滅火器以一首創作曲〈島嶼天光〉，令無數抗爭人民感動落淚，這首歌被視為太陽花學運重要歌曲之一，並獲得金曲26最佳年度歌曲。

滅火器2020年拿下金曲31最佳樂團獎。（FB@滅火器）

滅火器於2015年成立音樂廠牌「火氣音樂」，2017年創立自己的音樂節「火球祭」，2020年拿下金曲31最佳樂團獎，樂團積極參與政治議題，公開支持台灣同性婚姻公投。

+ 2

No.1 告五人

成員：犬青、雲安、哲謙

你媽沒有告訴你，撞到人要說對不起，今天本來好好地，愛人就錯過…

朗朗上口的歌詞搭配洗腦的旋律，淋漓盡致地展現了這個樂團的特色。2011年的夏天，「告五人」在宜蘭成立，團名由團員隨機在法院佈告欄上各指出一個字因而得名，經歷了團員更迭，目前由男主唱兼結他手潘雲安、女主唱犬青及鼓手林哲謙組成。

2011年的夏天，「告五人」在宜蘭成立，團名由團員隨機在法院佈告欄上各指出一個字因而得名。（FB@告五人）

女主唱犬青。（FB@告五人）

成團至今七年，告五人交出亮眼的成績單，YouTube爆紅曲目〈披星戴月的想你〉征服無數網友，如今不僅入圍金曲35最佳樂團，也角逐年度歌曲、最佳華語專輯、年度專輯等大獎，更是20個品牌代言人與宣傳大使，人氣與實力兼具，被譽為聲勢、前景看好的天團。

最佳演唱組合入圍者 聲量排行

最佳演唱組合入圍者 聲量排行（網路溫度計DailyView授權使用）

No.3 青虫

成員：黃柏翰、郭宏、吉尼

獨立音樂玩團真的不是一件容易的事！

台灣獨立樂團「青虫aoi」成立於2017年，2019年發行首張EP《漸近線》，2020年首張專輯《有你的故事》問世，入圍金曲32最佳新人、最佳台語專輯、最佳年度專輯。2014年，熬過成軍7年的他們舉辦了首次Legacy千人演唱會，台下滿滿「虫友」給予支持。

台灣獨立樂團「青虫aoi」成立於2017年，2019年發行首張EP《漸近線》。（FB@青虫aoi）

演唱會時表演了未正式發表的新歌〈寄車〉，主唱吉尼想起北上打拚往事忍不住哭泣：

這首新歌濃縮好幾年來離家生活的內心感受，想起以前去台北車站牽著寄上來的機車，在大城市裡一步一步迷失，最後終於長成現在茁壯的模樣

引發全場樂迷共鳴。

No.2 SmashRegz

成員：呂士軒、張伍、史今

「Regz」就是規則（Regulations）的意思，成立於2008年的饒舌團體「SmashRegz（舊名：違法）」，旨在 「打破成規」，集結了三位本來獨善其身、各自用獨特步調向前邁進的音樂人，希望能創造出頑皮活潑、富有實驗精神的隊伍，一起冒險、叛變與革命。近年各自以個人作品為主的他們，2022年因樂團宇宙人邀約合作單曲與演唱會中擔任嘉賓，睽違許久，2023終於發布新專輯《三不管》，更像是各自修練後，繳出一張年度清算成績單。

成立於2008年的饒舌團體「SmashRegz（舊名：違法）」，旨在 「打破成規」。（FB@SmashRegz）

即使平常獨立自主慣了，呂士軒提到：

我們都覺得這團沒有解散的必要，因為就算再不一樣，好像就是命定的。

從不刻意與誰接軌、也不做違心之舉，三位成員貫徹團體名號、充滿反叛與自我至上主義，再度合體創作的作品，讓樂迷期待萬分。

No.1 尋人啟事

成員：錢沛筠（DoDo）、錢姵文（Rere）、呂佳諭（掐玉）、陳信迪、孫晨銘（阿諾）

「尋人啟事The Wanted」是台灣的阿卡貝拉（無伴奏合唱）樂團，粉絲名稱為「尋寶」。2014年成軍時，多數團員來自萬芳高中阿卡貝拉社，在表演中加入舞蹈走位及電子效果器，突破人聲侷限並堅持創作，舞台呈現多元有特色，曾獲得金曲32最佳演唱組合獎。雖然定義上是屬於人聲樂團或演唱組合，不過，他們的音樂是以樂團思考，而非以重唱思維出發，不希望觀眾有先入為主的刻板印象，因此不以人聲樂團自我定義。

「尋人啟事The Wanted」是台灣的阿卡貝拉（無伴奏合唱）樂團。（FB@尋人啟事）

有趣的是，因創團初期，六聲部編制的團只找到四位成員，面臨比賽在即的窘境，趕緊發出招募新團員之「尋人啟事」，將戲稱的團名就此沿用下去，一開始自我介紹說到「事」時，團員會一起比出手指向下的「4」招牌手勢，此動作於2016年經紀人Eva加入後，被嚴格禁止。

最佳新人入圍者 聲量排行

最佳新人入圍者 聲量排行（網路溫度計DailyView授權使用）

No.3 王ADEN

笑容超有感染力、擅長抒情R&B的「王ADEN」，本名王淯騰，中學就讀仁愛國中，畢業於萬芳高中。2000年出生的他，中學買了基本的電腦、錄音、咪高風等器材開始創作，中學開始加入電結他等元素，一開始自學編曲，直到高中才跟著老師正式學習製作音樂的方法，年紀輕輕就嚐到走紅滋味。學歷停在高中畢業，他坦言，到大學上課卻找不到自己的歸屬感，認為自己再待下去會找不到目標，決定休學闖一闖。

王ADEN年紀輕輕就嚐到走紅滋味。（IG@adenwang_）

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17歲經歷媽媽過世，王ADEN表示，「媽媽的溫柔是這世界上最強的原力」，認為自己的個性與價值觀都受到媽媽很大的影響。憑藉自創歌曲〈想了你6次〉、〈妳是我寶貝ㄟ〉在網路上爆紅，讓他開始接到校園演唱與商演的邀約，也結識米奇林、剃刀蔣等人﹐不僅參加了音樂比賽，之後更與多位歌手如芮德、孫盛希、Kimberley等合作，可說是新一代男歌手中備受期待的明日之星。

No.2 徐暐翔

1992年出生的徐暐翔，2014年在《華人星光大道3》中拿下亞軍的好成績，包含民視節目《台灣那麼旺》、中國浙江衛視節目《2018中國好聲音》，成為謝霆鋒戰隊的四強，堅持不懈努力，參加各種歌唱比賽磨練自己。載浮歌壇多年，靠著媽媽給的零用金支撐生活開銷，絕望時也曾經考慮轉行教唱歌、學餐飲開店等，最後還是忍不住想表演的心情，上網找餐酒館找駐唱機會，「好像又被抓回來、離不開音樂」。

一度罹患憂鬱症的徐暐翔，感謝自己沒有放棄音樂之路，情況也逐漸好轉。（徐暐翔IG圖片）

「跟過去的掙扎擁抱、和解！」一度罹患憂鬱症的徐暐翔，感謝自己沒有放棄音樂之路，情況逐漸好轉，2023年終於推出首張個人專輯《躍》，入圍金曲35最佳新人獎，也開始準備專場表演，想帶給聽眾更多不同的體驗。

No.1 鳳小岳

也許你是從歌手楊丞琳〈過敏〉MV、電影《艋舺》、《女朋友·男朋友》、《九降風》、電視劇《華燈初上》等作品，開始認識這位台灣亞歐混血演員「鳳小岳」，他在英國出生，3歲時隨著母親搬回台灣居住，兒時曾到少林寺學功夫，回台後，由住在內壢眷村的外婆帶大，小學三年級後搬到台北市陽明山。因媽媽是劇團表演者，從小前往世界各地學習不同文化，擁有混血外表的他，也曾在作品中表現台語與日文的能力，2013年，演出熱門電影《小時代》中雜誌社執行編輯宮洺一角，受到中國觀眾的矚目。

不僅戲劇作品頗有成績，鳳小岳的內心也有著音樂魂。（IG@rhydianvaughan_official）

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不僅戲劇作品頗有成績，鳳小岳的內心也有著音樂魂，喜愛復古音樂、英倫搖滾的他，高中時期獲得台灣YAMAHA熱門音樂大賽最佳結他手獎，持續以不羈的靈魂展現音樂創作能量，2023年8月發行了首張創作專輯《柒》，憑此入圍金曲35最佳新人獎，2024年選擇以完整樂團編制於Legacy Taipei舉辦個人首場專場「After the show」，當作送給自己36歲的生日禮物。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍2023年06月10日至2024年06月08日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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