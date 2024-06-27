金曲獎2024懶人包｜林俊傑孫盛希9m88大熱！即睇歌王歌后入圍名單

快支持你的華語歌王、歌后！第35屆金曲獎頒獎典禮即將於29日在台北小巨蛋隆重登場！除了星光大道紅毯上的鎂光燈受眾人矚目，本屆歌王、歌后獎落誰家也令人引頸期盼，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你一睹誰是今年金曲獎討論度最高的歌王、歌后！



金曲獎被譽為「大中華區域格林美獎」，自1990年開始成為一年一度的音樂界盛事，與台灣金鐘獎、金馬獎並列為「三金」。金曲獎預計頒發28座獎項，包含演唱類出版獎及個人獎、演奏類出版獎及個人獎、技術類出版獎及個人獎、特別貢獻獎，肯定音樂圈幕前幕後工作人員的努力成果。除了《網路溫度計DailyView》先前撰寫「金曲35這些人你認識嗎？最佳樂團、演唱組合、新人獎聲量王來了」文章，現在也趕快來看看受到網友關注的最佳華語男、女歌手入圍名單有哪些人吧！

No.5 許鈞

出生中國安徽蚌埠的許鈞是知名創作男歌手，因為打架子鼓的契機，17歲時毅然決然遠赴廣州，在音樂前輩的帶領下開啟學習樂曲的旅程，後來許均陸續建立梵天、耳朵樹、悟空先生等樂隊。27歲時許鈞在《中國好歌曲2》中大展鋒芒，甚至入圍最終八強，成功進軍演藝圈。許鈞的音樂才華受到眾人肯定，不僅以首張專輯《萬松嶺》入圍第28屆金曲獎最佳國語專輯獎、年度專輯獎，第33屆金曲獎最佳華語男歌手獎，今年也他以《期待集》入圍年度專輯獎、最佳華語專輯獎、最佳演唱錄音專輯獎、最佳華語男歌手獎、最佳作曲人獎、最佳編曲人獎、最佳專輯製作人獎共7項獎座。

許鈞入圍第35屆金曲獎最佳華語男歌手。（IG@xj_haha）

不少人也被許鈞的〈自己〉感動，網友討論：

「從幾年前就一直關注這個中國歌手，很喜歡他的歌，旋律很有生命力，帶給我很多力量，同時他的詞非常溫柔，每次聽都覺得被溫暖的擁抱著」

「這首歌在《中國好歌曲》節目中的初發表，之後又有正式錄音室版跟各路人馬的各種翻唱，但沒一個版能超越這初版給我的撼動，每播必哭得唏哩嘩啦」。



No.4 裘德

今年30歲的中國歌手裘德（趙熙南），2018年參與網易雲音樂獨立音樂人扶持石頭計畫，遂發行首張個人EP《科幻男孩》，〈濃縮藍鯨〉、〈莫比烏斯號的船醫〉、〈頒獎的時候我要缺席〉、〈北海道戀人〉皆為代表歌曲。裘德的音樂才華，也讓他在去（2023）年成為易烊千璽個人專輯《劉艷芬》中〈九里莊人才中心〉的製作人、作曲及編曲家。繼入圍第31屆金曲獎最佳國語男歌手獎、第33屆金曲獎最佳華語男歌手獎後，這次他也以《裘德》專輯入圍第35屆金曲獎年度專輯獎、最佳華語專輯獎、最佳演唱錄音專輯獎、最佳華語男歌手獎、最佳編曲人獎等5座獎項。

裘德入圍第35屆金曲獎最佳華語男歌手獎。(IG／judeee_chiu)

有鑒於中國獨立音樂人受到關注，裘德「裘式音樂」在Dcard上也掀起不少討論：

「從後台慢慢進入大眾視野，來自中國的創作型歌手，音樂元素融合爵士大樂團，展現出百老匯舞台的戲劇張力，歌詞賦予電影般的畫面感」

「他和魏如萱一起唱的歌也好聽，〈四月是適合說謊的日子〉」

「他的音樂我都是整張專輯在循環，第一張、第二張都是，真的超棒的，然後我又更愛《最後的水族館》多一點」。



No.3 Marz23

Marz23（林志融）是演員安迪（林富進）的兒子、歌手林吟蔚的弟弟，原本以藝名「阿夜」成為TRASH樂團主唱兼結他手，沒想到當時因好玩發出的即興饒舌小品〈你哪位〉意外受到好評，便將自己的英文名字「Marz」和生日、天使數字「23」結合，個人以「Marz23」身份發表作品。Marz23受到已故美國歌手Lil Peep將饒舌與搖滾結合影響，打造專屬於自己的「Emo Rap」，陸續發行〈我不是饒舌歌手〉、〈寂寞男孩〉、〈最美的風景〉等著名歌曲，其中〈我不是饒舌歌手〉調侃被嘻哈主宰的華語樂壇，MV在YouTube上線後瀏覽次數截至目前為止已突破2400萬，獨特的曲風更是受到年輕人追捧。

Marz23入圍第35屆金曲獎最佳華語男歌手獎。（IG／marrrz23）

Marz23代表作〈我不是饒舌歌手〉吸引許多網友評價：

「身為一名直男，誤點進來聆聽也差點被你帥死」

「好聽，有點2000年初Punk Rock（龐克搖滾）的感覺」

「我走在街上聽到這首歌，我一直在想這位歌手長什麼樣子，會不會跟近期的台灣饒舌歌手一樣的調調，今天看了MV，哇～本人好有自己的風格，This is awesome～」

「繞梁三日，聲音、旋律不斷循環播放，如此讓人著迷」。



今年Marz23以《不遠處》入圍第35屆金曲獎最佳華語男歌手，歌唱功力也再度受到關注。

No.2 MC HotDog

台灣知名饒舌歌手MC HotDog（熱狗、姚中仁），擁有台灣地下饒舌第一人稱號，喜歡在個人創作中加入自己對於社會現狀的直白見解，除了與歌手張震嶽、頑童MJ116組成「兄弟本色」，近年也轉往中國大陸發展演藝事業，成為《中國有嘻哈》、《中國新說唱》、《說唱新世代》等節目導師。MC HotDog除了在第18屆金曲獎以《Wake Up》拿下最佳國語專輯獎，今年也是他第二度爭奪金曲歌王，〈樓上的房東〉則入圍年度歌曲獎及最佳作詞人獎。

MC HotDog入圍第35屆金曲獎最佳華語男歌手獎。（IG／mchotdogmusic）

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MC HotDog去（2023）年9月因為新歌〈樓下的房客〉陷入抄襲疑雲引發關注，後來MC HotDog改其道而行，將〈樓下的房客〉下架後改為〈樓上的房東〉，大方表示：

「失敗為成功之母，所以這首歌是母帶，我揮揮衣袖，和樓下的房客說Googbye」

「真正的藝術總在痛苦中誕生，從哪裡跌倒，就從哪裡爬起來，我的故事，可能就是你們的故事，走你自己該走的路，不上別人的樓」



重新釋出後也引發眾人反響：

「經過『那』事件後，這首歌又昇華了！每次狗哥的詮釋，都能讓我很快就帶入！就像狗哥最後說的：我的故事，可能就是你們的故事」

「『不是所有人都是懂你的人，好像掌握了話語權就拱你為神』，完全唱進心坎裡」。



No.1 林俊傑

新加坡歌手林俊傑曾四度拿下金曲獎座，出道21年以來累積大大小小音樂作品，包含早期的〈江南〉、〈曹操〉、〈修練愛情〉及近期的〈不為誰而作的歌〉、〈偉大的渺小〉，歌曲中流露出個人感情豐沛，儼然成為華語樂壇不可或缺的創作才子。加拿大聲樂老師Rozette在林俊傑〈願與愁〉舞台也特別給予高度評價：

我想我開始喜歡上這首歌了，我喜歡這首歌，這可能會是我放到車裡聽的第一首中文歌。

她對於林俊傑現場演唱音準到位，音色、顫音使用令人喜愛，聽完後更是直接稱讚：

我真心開始愛上這個男人了，真的很扯，我真認為他是非常優秀的藝人。

林俊傑入圍第35屆金曲獎最佳華語男歌手獎。（IG／jjlin）

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林俊傑先前已拿下兩座金曲歌王，今年入圍第35屆金曲獎最佳華語男歌手，若是順利摘冠，將與殷正洋、陳奕迅並列獲獎最多次的男歌手。林俊傑〈願與愁〉也引來網友討論：

「寫歌的人用了腦，唱歌的人用了心，聽歌的人用了情，有故事的人流了淚。不怕音樂太好聽，就怕歌詞入了心，願你們只聽曲中意，不做曲中人！願螢幕前的你，天黑有燈，下雨有傘，一路有良人相伴」

「這首已不是用超好聽來形容了，達到了藝術又帶美感，從思想到心靈，微微的心痛仰望星空又能尋覓到一絲溫暖，最後平靜滿足」。



五位入圍者聲量排行榜

五位入圍者聲量排行榜（網路溫度計DailyView授權使用）

No.5 蘇運瑩

出生於中國海南三亞的創作女歌手蘇運瑩，大學時期離鄉背井來到北京現代音樂學院唸書，在系主任衣江風教導下領略音樂技巧，24歲時在《中國好歌曲2》以自創歌曲〈野子〉一炮而紅，不僅受到歌手田馥甄、范瑋琪等人讚賞，最後更是以亞軍出道。曾以首張個人專輯《冥明》入圍第27屆金曲獎最佳新人獎及最佳國語女歌手獎的蘇運瑩，今年則以《圓》入圍第35屆最佳華語女歌手獎，能不能夠順利搶下金曲歌后頭銜也引發外界關注。

蘇運瑩入圍第35屆金曲獎最佳華語女歌手獎。（微博／蘇運瑩studio）

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田馥甄與蘇運瑩在《中國好歌曲2》總決賽合唱〈野子〉，影片在YouTube曝光後累積破千萬人次觀看，許多歌迷聽得如癡如醉：

「Hebe已經是知名的實力歌手，而蘇運瑩就如同新發的芽、出生的犢，要帶著滿腔的夢向Hebe所在的地方邁進」

「蘇運瑩創作的這首歌很厲害，我想很多歌手都能唱出自己的風格，但是我也很佩服Hebe可以合音的這麼好聽，襯托蘇運瑩的嗓音，幫這首歌加乘不少」

「兩個人都好棒，我覺得只有蘇蘇才能唱出這首〈野子〉的獨特，哈哈，但是我好愛看這個合唱版，不知道為什麼覺得好感動」。



No.4 袁婭維

來自中國湖南的女歌手袁婭維（袁娟），同時也是樂團Tha Knutz女主唱，17歲時因為在酒吧觀賞藍調黑人女歌手Big Mama Thornton（大媽桑頓）演出，從而對爵士樂、靈魂樂開始感興趣，28歲時參加《中國好聲音》演唱改編歌曲〈彎彎的月亮〉展露頭角，從幕後替胡彥斌、馬天宇、張靚穎等歌手和音編唱轉為幕前歌手，在電影《前任3：再見前任》演唱主題曲〈說散就散〉，沒想到不僅就此打開袁婭維知名度，袁婭維特殊的嗓音也渲染許多聽眾，單曲點擊次數更是直接破億，近期參與《乘風2024》、《歌手2024》同樣受到歌迷關注。

袁婭維入圍第35屆金曲獎最佳華語女歌手獎。（微博／TIA袁婭維）

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先前曾入圍第33屆金曲獎最佳華語女歌手的袁婭維，今年以專輯《在與生俱來的不平衡裡》入圍第35屆金曲獎最佳華語女歌手獎，2022年入圍金曲歌后時雖然抱憾落馬，不過當時就有不少網友討論：

「我認為是中國唱功最好的女歌手」

「有入圍都是肯定」

「她真的很用心也很有熱情在做音樂，而且很熱愛唱歌，我覺得她可以沉澱一陣子，認真、專心的好好準備專輯，把專輯搞得更深層次一點，蠻有機會拿金曲的。音樂不分國界，好的作品、好的音樂人都值得被看見」。



No.3 楊乃文

在台灣被譽為「搖滾女王」的楊乃文從小開始學習鋼琴、琵琶、長笛等多種樂器，在澳洲就讀雪梨大學期間她選擇休學回到台灣，找尋任何發展可能，在酒吧、迪斯可舞廳聽音樂時與多位音樂人因此結識，成為楊乃文朝歌手發展的契機。大學學業完成後，楊乃文回到台灣發行首張個人專輯《One》，後來憑藉第2張專輯《Silence》拿下第11屆金曲歌后頭銜，在華語樂壇耕耘至今已邁入第27年，〈星星堆滿天〉、〈靜止〉、〈我給的愛〉、〈證據〉、〈女爵〉、〈未接來電〉、〈推開世界的門〉等歌曲也成為歌迷心目中神曲。

楊乃文入圍第35屆金曲獎最佳華語女歌手獎。（IG／naiwen_baobei）

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值得一提的是，楊乃文在2000年獲得金曲獎最佳國語女歌手後，後來連續3次入圍金曲歌后，這次以《Flow》專輯入圍第35屆金曲獎年度專輯獎、最佳華語專輯獎、最佳演唱錄音專輯獎、年度歌曲獎、最佳華語女歌手獎、最佳專輯製作人獎、最佳編曲人獎、最佳裝幀設計獎等8大獎項，成為今年金曲獎入圍最大贏家。楊乃文於《Flow》專輯找來JADE、伍佰、落日飛車、脆樂團、傻子與白痴等重量級來賓搭擋合唱，在Dcard也掀起熱烈討論：

「可以辦乃文音樂季了」

「真的扯～～～前輩就是厲害」

「從頭feat到尾，有夠酷～」

「感覺就是一張前輩提攜後輩的專輯！竟然有凹與山」。



No.2 孫盛希

出道至今邁入第11年的韓國華僑女歌手孫盛希，在《超級星光大道2》最終排名第6名，成為該節目首位發行專輯歌手。孫盛希除首張專輯《GIRLS》中歌曲〈不該不該〉、〈少一點天分〉、〈半婚迷〉、〈恆溫〉分別成為台劇《巷弄裡的那家書店》片頭曲、《俏摩女搶頭婚》片尾曲、《徵婚啟事》片尾曲、電影《閨蜜》七夕主題曲，她也獲得金曲新人入圍肯定，第2張專輯《Between》中〈是他不配〉受到韓國男團酷龍成員具俊曄賞識邀請製作EDM混音版本，就連近年紅遍台韓兩地的電影《想見你》主題曲〈眼淚記得你〉、插曲〈逃〉、電視劇《想見你》片頭曲〈Someday or One Day〉都是由孫盛希一手包辦。

孫盛希入圍第35屆金曲獎最佳華語女歌手獎。（IG@shishi_sun）

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今年孫盛希以專輯《BOOMERANG》入圍第35屆金曲歌后，孫盛希的創作能量和治癒系嗓音也吸引大票粉絲關注：

「聽希希唱歌真的是一件很治癒的事」

「非常喜歡她的音色，歌也都好好聽～～而且她的歌都超難唱，去KTV點過就知道XD」

「她的專輯目前都發真的很有水準之上，金曲獎封后是遲早的」

「很喜歡他的風格，無論是MV、曲風、歌詞還是歌名都真的都很愛，在台灣很特別的女歌手」

「從華星追到現在的粉絲，期待希可以封后，出道到現在沒有一首歌不好聽，每一首都是寶藏」。



No.1 9m88

9m88（湯毓綺）藝名結合英文姓名Joanne諧音及國中學號，因著服裝設計背景前往吳季剛紐約工作室進修，在紐約新學院進修爵士樂後朝音樂領域發展，曲風則融合R&B、爵士樂等領域。9m88蔚為新生代創作音樂人，2016年與Leo王合作歌曲〈陪妳過假日〉及〈九頭身日奈〉打響知名度，復古卻又帶點慵懶感性的甜美嗓音征服廣大歌迷。除了在歌手領域發展，近年9m88也跨足演員身份，參與電視劇《華燈初上》、《不夠善良的我們》及電影《我沒有談的那場戀愛》演出。

9m88入圍第35屆金曲獎最佳華語女歌手獎。（IG@9m88）

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第31屆金曲獎中，9m88與JADE、高爾宣、莫宰羊、楊士弘、持修、告五人同時入圍最佳新人獎，這次她以《Scent》專輯首度角逐金曲歌后，新世代能量也備受外界關注。不少網友對於9m88獨特的歌路表示：

「9m88根本客串女王，百搭各種曲風」

「9m88的尾音真的性感到不行，太誇張了」

「一直覺得芭芭有種百看不厭的魅力」

「上次小跨年去聽了現場～真的又帥又美，『希望每個喜歡我的人都更喜歡自己』，她在訪談的這句話真的很棒」。



五位入圍者聲量排行榜

五位入圍者聲量排行榜（網路溫度計DailyView授權使用）

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年6月14日至2024年6月12日，共一年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論本次主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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