專訪R&B才子鶴The Crane　首作入圍兩項金曲獎不刻意背後千錘百鍊

【專訪/鶴The Crane/R&B】台灣金曲獎昨夜（1日）公布得獎名單，雖沒有得獎，但僅發表第一張個人專輯《TALENT》就同時入圍最佳新人獎以及最佳華語男歌手兩項重要獎項，無疑讓R&B才子「鶴The Crane」備受矚目。



這次他作為香港「搶耳音樂節」嘉賓第一次到香港表演，我們當然要趁機找他聊聊創作背後的各種故事。



鶴 The Crane（圖片來源：鶴 The Crane Facebook）

最好玩的矛盾體

這位新生代音樂人本名林泰羽，藝名取為「鶴The Crane」是因為想到了「鶴立雞群」、「閒雲野鶴」等各種成語，想用名字呈現出一種不刻意感覺。這個形象充滿東方色彩的動物用在R&B音樂人身上，難免有種衝突感，這恰巧也呈現在他創作裡。雖然母語是中文，但歌曲卻多以英文創作，他坦言是因為母語有種壓力：「身邊人都對這個語言比較熟悉，想要表現得好，就會給自己比較高的標準。我還在一步一步學習用中文創作，相對來說英文因為不是母語，所以寫起來很有成就感。」

當問及音樂影響時，發行了R&B風格專輯的鶴The Crane答案同樣令人出乎意料：「如果要是說哪個類型的話，對我影響最重應該是搖滾樂。不論是搖滾樂精神和不同類型，從很強烈的金屬、hard rock到比較fusion的音樂，又或是indie rock等等，這種以樂團形式音樂對我來說影響最大。在我青春期時就比較常接觸這些東西，覺得聽這種類型音樂讓我當時眼界變得很開，也是因為這樣我才會想做音樂，也接觸更多其他類型音樂。」後來他組過樂團、嘗試過電子、民謠等不同風格，最後才把曲風定在R&B，未來可能又會轉向其他方向去。

最近在聽什麼專輯呢？ 我剛剛想到的是Feist的一張專輯《Let It Die》，這張專輯不知道為什麼最近常常出現在我playlist上面，我會一直想反覆地聽。

鶴 The Crane（圖片來源：鶴 The Crane Facebook）

鶴The Crane在發行首張個人專輯前擔任過很多幕後崗位，嘗試過巡演樂手、也做過多次製作人。專輯名字《TALENT》意思是才華與天賦，但他認為「Talent」是一種後天培養：「無論是我在當幕後工作人員的時間，或是我自己寫歌的時間，這種努力會慢慢培養出一種直覺，我所有在音樂上決策，都是直覺的反映。所以要靠努力、直覺和選擇，我覺得選擇很多是很偶然、隨機，專輯整體構成看起來很像這個人的才華，但其實背後有很多層層因素。」

看似不費力，但實際上卻是經過千錘百鍊，他說：「我覺得我在寫歌時每一天都在卡關，我比較選擇困難，常常會覺得現在這個想法不夠好，一直想再等一等，等到好一點答案再出現時，我覺得最有用就是放空、發呆，或是讓自己做一些完全不相關的事情。」

《Talent》在講什麼？

專輯從寫歌到完成耗時三年，烙下不少個人經歷印記。專輯第六首〈Pain Hasn’t Hit Me〉是他在18、19歲父親去世後應對機制：「當身邊親人過世，你可能不會那麼快感覺到難過，有時候可能會因為身體一個機制，當時會想要樂觀面對，也想要把樂觀情緒帶給身邊的人，但其實自己在一段時間後，尤其是一個人時，難過感受會恨強烈。」

「〈Up In The Clouds〉有一點類似這樣的情緒，因為我差不多在19、20歲時候，有一個甲狀腺惡性腫瘤，後來痊愈了，但是在定期追蹤過程中，我覺得生死這件事離自己比較近。相對身邊朋友我可能會一直體會這件事情，但漸漸不會對這件事情感到困擾，反而會覺得是一種幫助，很多事情會看得比較開，然後覺得想要在每個當下目標下生活，就不用想太久遠以後事情，我覺得這樣做活得也比較快樂。」

如果關注過鶴The Crane的社交媒體，會發現他會把香菜捲成煙當成聖誕禮物送出，甚至會講述被壁虎纏上等各種趣事，他搞怪一面也保留在專輯當中：「第四首歌跟Ozi的合作（〈The Dragon Song〉，就是講我們去屠龍、怎樣料理這條龍，描述烹飪細節。」於是他們在歌裡將龍去鱗、清腸、把尾巴熬成高湯、酥炸龍翅佐檸檬汁，過程鉅細無遺，可以說是異想天開。

無厘頭〈不介意〉MV下架又上架

無厘頭作風也延伸到MV中，主打〈不介意〉MV最初選擇在經紀人婚禮中拍攝：「我跟導演一起想我們可以在婚禮做什麼事情，可以將這首歌氛圍表達得最明確又好玩，後來就想說，那我就在一個正經場合，做一些好像很不介意外界的一些行為，聽音樂啦、用電腦、跳一點舞，我還在現場塗指甲油。」除了新郎新娘少數人，其他賓客無人知情，所以很多人都覺得他「怪怪的」。

然而因為溝通問題，這版MV在場地方要求下需下架，後來新一版MV以素材圖片代替原場地，搞笑程度甚至更上一層樓，他透露：「我女友剛好是平面設計師，她想到不如用圖庫圖片取代，好像可以把每一個鏡頭原本內容重新表達一次。看過第一版的朋友可能會覺得很有趣，會心一笑，我們都覺得這個idea 很有趣，就把他完成。」

這次來香港演出，最期待是什麼呢？ 很期待去吃燒鵝！一直以來對香港食物印象都最深刻，之前也常去茶餐廳。同樣期待香港聽眾演出時會有什麼反應，看看表演時怎麼跟他們互動、介紹自己作品之類。希望大家跟我一樣期待舞台。

這次金曲獎得到兩個提名，他表示最開心是讓自己焦慮落地：「在做專輯時，多少會擔心觀眾接受程度如何，業界怎麼想，作為製作人自己決策是否正確。這個肯定就會讓我比較放心，對公司來說也是一個很好的欣慰。」得到提名後，他沒有停下腳步，最近發佈了和香港音樂人Gordon Flanders合作單曲〈First Class〉，接下來他會準備自己台北第一場專場表演，不知道在這次演出以後，之後會不會迎來更多香港演出機會？