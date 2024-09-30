鄭中基演唱會最終場邀一實力歌王合唱經典　9年前赴台拍戲結片緣

鄭中基日前起首度空降港都，在高雄巨蛋連辦2場「Fragments of Wonder」世界巡演，今晚第2場邀來盧廣仲合唱〈左右為難〉，終於他不再是孤單地唱完整首歌曲，也曝光了彼此至今9年的緣分。



鄭中基提到2015年赴台拍攝電影，經導演介紹跟來探班的盧廣仲初次見面，接著把握機會道歉：

「當時我應該沒有很熱情，因為那時候太餓了，劇組買了涼麵，我就忍不住（大吃）。」



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而因這是今年在台灣的最終場，他希望獻出新招，決定找位又帥、又會唱、又會演戲的人：「還在想除了自己外，還有沒有這麼優秀的，欸，居然找到了，盧廣仲」妙語如珠逗笑全場。

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此外，他準備讓觀眾耳目一新的全新華服，並更改歌單獻唱演唱台北站沒有的〈半個我〉、〈痴心絕對〉等，隨後笑著表示2場演出沒有宣傳就順利完售，叩謝全場支持：

「真正厲害的人是你們，你們是我的老闆」



鄭中基表示幾乎不會忘記2晚的美好回憶。

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而他先前表示會暫時離開歌壇，無限期停工赴美治療酒癮及抑鬱症，表示「人生一定會有高峰、低潮，事情或許不是我們能控制的，我們能做的就是調整自己積極面對，我已經盡力了」，他說因為有大家的支持，所以他做到了：

「希望將來在大家的開心小碎片裡面有今晚的片段，我一定不會忘記你們的熱情。」



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