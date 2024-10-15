46歲天后生女後幾乎消失樂壇專心湊女 宣佈開騷靚樣與出道時一樣
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
孫燕姿自2018年產下愛女後幾乎在樂壇「消失」，原定4年前要展開《就在日落以前》巡演歡慶20周年，無奈受疫情衝擊被迫喊卡，如今她透過社群宣佈重啟，並改名為《就在日落以後》巡演，立即讓粉絲陷入暴動。
【圖輯】點圖放大重溫孫燕姿舊相👇👇👇
+8
短短一分鐘的影片雖僅有一套造型，但孫燕姿透過多變視覺展現不同面向，其向前奔跑的畫面也象徵著這些年跟粉絲一同前進，最後以夕陽餘暉呼應著演唱會名稱。而明年正是孫燕姿出道25周年，巡演也可視為是送給粉絲的大禮，由於她上次在台北小巨蛋開唱時隔10年，多數粉絲早已等不及，紛紛在社群許願「給我台北」、「我要高雄場」，足見其興奮程度。
【圖輯】點圖放大看孫燕姿演唱會宣傳短片👇👇👇
+7
女星嫁大馬富二代 圈中好友收紅色炸彈坦言唔畀禮金：她不缺錢吧「大碼跨性別網紅」暴風式減肥再隆胸 驚變窈窕辣妹 女星也大讚與內地一線女星離婚5年！49歲前TVB小生被網民指「斷崖式衰老」富二代性癖邪門「逼女含臭腳趾」圈中2女星連環揭更重口味秘聞28歲激靚女星獲網民讚超似魔雪奇緣Elsa 向迪士尼自薦演真人版56歲女星認30過後私處變鬆 產子後更覺緊緻度有強烈變化：往下搨
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】