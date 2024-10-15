46歲天后生女後幾乎消失樂壇專心湊女　宣佈開騷靚樣與出道時一樣

孫燕姿自2018年產下愛女後幾乎在樂壇「消失」，原定4年前要展開《就在日落以前》巡演歡慶20周年，無奈受疫情衝擊被迫喊卡，如今她透過社群宣佈重啟，並改名為《就在日落以後》巡演，立即讓粉絲陷入暴動。



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短短一分鐘的影片雖僅有一套造型，但孫燕姿透過多變視覺展現不同面向，其向前奔跑的畫面也象徵著這些年跟粉絲一同前進，最後以夕陽餘暉呼應著演唱會名稱。而明年正是孫燕姿出道25周年，巡演也可視為是送給粉絲的大禮，由於她上次在台北小巨蛋開唱時隔10年，多數粉絲早已等不及，紛紛在社群許願「給我台北」、「我要高雄場」，足見其興奮程度。

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