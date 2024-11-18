Lisa高雄見面會粉絲睇完鬧爆　同一造型唱五首歌急完騷卻收呢個價

韓國天團BLACKPINK的成員們今（2024）年在各自單飛後，接連推出個人solo，泰籍成員Lisa的人氣一直高居不下，自2018年創建個人IG帳號後，在短短幾年內就完成1億追蹤人數的里程碑，成為亞洲最快紀錄保持人。而晉升為國際巨星的Lisa也在11月17日降臨高雄巨蛋開唱，現場找來資深藝人曾寶儀擔任主持人，高EQ的主持功力讓粉絲大讚不已，不過整場演出卻僅有1個半小時，對於花費最高票價8800元（台幣）的粉絲們來說，被認為相當沒誠意。



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不甩「瘋馬秀」爭議 穩坐韓團頂流寶座

在全球走紅的K-pop女團BLACKPINK今年各自離開原東家YG後，開始各立門戶，積極以個人品牌轉戰歐美市場，三位成員Lisa、Jennie、Rosé推出的solo歌曲不僅馬上霸佔各大榜單，更在全網掀起現象級的熱潮，可見成員們單飛後的知名度更上一層樓，BLACKPINK目前則位居日韓團網路口碑榜（2024/10/18-11/17）第3名。

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在隊內身為舞蹈擔當的Lisa一直是話題成員之一，同時擁有甜美臉蛋及火辣身材，被稱為「人間芭比」，舞台實力更不在話下，雖然在去年爆出「瘋馬秀」風波，但人氣絲毫不受影響，於8月發行全新solo單曲〈Rock Star〉，MV在短短的30分鐘內就突破了百萬觀看，更受邀參加各大時裝秀站台與音樂活動，始終保持著韓團頂流的位置。

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高雄見面會10秒內完售 與粉絲深情告白 曾寶儀被大讚做足功課

Lisa也在11月宣布開始舉辦亞洲粉絲見面會的巡演，其中一站就是位於台灣的高雄巨蛋，見面會的門票雖然最高要價8800元（台幣），但開賣當日卻在10秒後就被全數秒殺，更被黃牛炒價至好幾萬以上，困難程度與周杰倫的大巨蛋門票廝殺戰有的比！

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Lisa也終於在上周末11月17日降臨高雄，粉絲們紛紛為見面會的特殊變裝主題卯足全力打扮成黑天鵝或天使等造型，更被Lisa本人洋娃娃般精緻的外表與出眾的舞台魅力所迷倒，除此之外，這次擔任見面會主持人為曾寶儀，不僅與Lisa中英文的交談非常順暢，更看得出事前做足了準備工作，在感性告白的橋段中幫忙粉絲們傳達真摯的訊息，讓Lisa感到相當感動，其中更提到：

「我們從Lisa身上得到很多力量，見面會就是我們也要當面把這個能量迴向給她，讓她也感受到力量。」



高EQ的主持功力被網友們大讚超級專業。

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$8800台幣的票價卻只看1.5小時 粉絲批：被騙錢

不過另一方面，卻有不少粉絲抱怨見面會過於短暫的時長，Lisa在見面會上以同一套服裝表演〈Lalisa〉、〈New Woman〉、〈Moonlit Floor〉、〈Money〉跟〈Rockstar〉五首歌曲，中間更因為設備問題下台了一陣子，整場演出僅有80分鐘，對於花費7800或8800元（台幣）門票費用的粉絲來說相當不值，紛紛表示：

「第一次參加演唱會，隊這次的FM（粉絲見面會）真的很失望...」

「只有我覺得Lisa見面會很騙錢嗎？中間互動節目幾十分鐘總共唱四五首歌」

「衣服都沒換XD，也沒有什麼舞台設計。」



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