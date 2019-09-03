【專訪】坂本龍一可愛一面你見過未？　黃志淙分享相識30年點滴

步進黃志淙位於港大的辦公室，雖然地方不大，但對音樂發燒友來說卻是一個天堂，舉頭有Woodstock，低頭有Beatles，兼且被各式各樣的CD、黑膠及小物環抱，但他卻笑言：「對一啲人嚟講係地獄嚟㗎，哈哈！」辦公室內可謂彩蛋處處，筆者還記得右邊書櫃上放有他與David Bowie的合照，數前兩格就是坂本龍一簽名的專輯與著作，左邊書櫃放有1990年John Lennon逝世10周年紀念音樂會的小冊子，等等珍寶隱藏在不同角落。

形容坂本龍一、David Bowie為「最接近神的人」相信沒有人反對，那麼黃志淙就是「接近神很多次的人」。

攝影：鄭子峰

黃志淙的辦公室對音樂發燒友來說如天堂一樣，而且彩蛋處處，每張CD、每樣小物背後都有段故。(鄭子峰攝)

黃志淙1985年從商台當DJ起步，入行超過30年至今已是資深文化人，涉獵各個範疇，他形容音樂是他第一度天窗，開啟了往後的路。亦因如此，他與坂本龍一結緣，由小fans變成好友。

1989年尾，坂本龍一推出專輯《Beauty》，黃志淙聯絡當時的香港代理Virgin Records負責人約訪問，根據經驗理應是電話訪問，豈料對方說：「好呀，幫你約到坂本龍一喺東京做訪問。」今日再講起他仍然開心得雙眼發光：「嘩！即刻飛過去啦！自費都制呀！」隨即打開電話找出兩人的珍藏合照，正當大家認為坂本龍一是「神一樣的人」充滿距離感，黃志淙卻說：「佢同時係一個好『人』嘅人，一樣都會同你玩，會扮鬼臉攬頭攬頸！」能夠與偶像做訪問，他全身D&G盛裝出席，不過對方卻「鬼咁Casual」。

1989年尾，黃志淙在東京訪問坂本龍一，當時他全身D&G盛裝出席，豈料對方卻「鬼咁Casual」。(受訪者提供照片)

那次見面兩人還未成為好友，直至一次坂本龍一來港出席金唱片記者會，黃志淙受好友Ronny Lau邀當主持並共進晚餐。他憶述當時的情況感覺很神奇：「當時佢留低張卡片俾我，話『你email畀我啦』，我就諗真唔係真，好似得閒約飲茶咁，點知佢堅覆我！」

到2000年坂本龍一製作了《Zero Landmine》反地雷籌款唱片，當時互聯網還未算發達，他破格地舉行網絡直播。可惜香港網速太慢黃志淙未能實時收看，便發電郵給對方，希望取得錄像作教學之用，並承諾不會作商業用途，坂本龍一回覆：「我梗係信得過你啦！」幾星期後黃志淙便收到該錄影帶的包裹，他直言當時「眼淚係咁流」，自此兩人便結下不解緣。

兩人成為好友攬頭攬頸，黃志淙發現這位神級偶像也有非常「人」的一面。(受訪者提供照片)

兩人透過電郵來往，黃志淙以可愛形容對方：「佢會超快覆你message，又會打啲cutie emoji！係一個好可愛『神級的男人』！」2014年坂本龍一罹患咽喉癌，黃志淙透過大氣電波為他祈福，康復後對方更寄回一張張手寫的感謝卡道謝，這份情誼非常珍貴。「所以每次佢有演出，就算幾辛苦攞假，或者儲錢都要同佢見面！」

同時坂本龍一亦非常關心香港局勢，6月時更留言為香港人打氣，就是這份同理心，貼地的人文關懷，打破所謂的距離感，而且令人感受到他作品中的力量。黃志淙看著對方的著作《音樂使人自由》慨嘆：「自由依家咁艱難，咁……唔知點講……所以會令我更加珍惜呢啲友誼。而依家嘅藝術節亦變得更珍貴，我唔係話日後冇得再搞，而係好多事會更艱難。除咗話香港人加油之外，加油係令我哋迎難而上，,而且尋求更加多可能性。」

坂本龍一非常關心香港，不時透過電郵問候黃志淙，6月時更留言為香港人打氣。(受訪者提供照片)