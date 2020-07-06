專訪香港Heavy metal逆流︳標籤who cares？好聽與否在乎《一瞬》

評價音樂與藝術品的「美」或「好」，抑或為他們分類，這些永遠也是主觀的概念。你可以認為，有很強勁節奏的就是金屬風格，反之亦然，舒服平靜的就是流行小清新。如果跟你說，「逆流」是一隊流行風格樂隊，你會否同意？

逆流＝逆流而上的樂隊

與普通人一樣，樂隊的名稱就等如他們的精神，代表著他們的性格、特質、定位等等。「逆流」即「逆流而上」；比喻著趨勢的潮流、水流逆行。而逆流的歌曲，包含了非典型的重型節奏、咆哮，調音降低（drop tuning）的元素，聽眾一般都會把逆流定義為金屬風格的樂隊。

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問及最能代表逆流的作品，主音Kit Lo認為《六呎之下》和《落花》都是比較突出的作品。「但說真的，每首都很不一樣，就像每首都能聽出一個『新的逆流』，所以很難（找出一首代表作）。」

逆流＝與現實相反的發洩出口

每件事進行以前，總有令你決定踏出第一步的理由。對逆流成員而言，加入樂隊，成為「逆流」，又有何原由？

自己很享受重音樂中很實在、律動感強的現場動感。 SaNn

Fung：「在網上找到合適的樂隊，便決定加入。」 Kit Lo：「因為我的性格很壓抑，需要宣洩情緒的出口。」 Hala：「誤打誤撞走進重音樂的世界，繼而加入了逆流。」 To：「音樂性，方向一致，自然走在一起。」

對於演奏重型音樂的原因，Kit Lo 解釋是與生活剛剛相反。「以我自己為例，雖然平時在演出時會聲嘶力竭地咆哮著，但私底下我是個比較含蓄，平靜的人⋯加入逆流之前，我曾經擔任舞台的燈光工程師，每天的工作就是在後台聽取指令撳掣，日復一日，除了拿著對講機回應同事外，基本上都不會有與人接觸的時候。」在工作期間待命時，Kit Lo經常透過看不同類型的書解悶，從而得到許多歌曲上的靈感。

逆流＝重金屬音樂？

如果有人說「逆流是隊流行風格樂隊」，逆流自己又同意嗎？

「先解釋一下，一般而言，只要你有重型節奏，有咆哮（Scream），結他調音降低（drop tuning）等等的元素，讓人覺得音響好強勁時，就會被視為重型金屬風格。」SaNn說。「可是你要知道，這是一般的定義。我有學生家長會認為Green Day也是重型音樂，就只是因為他們的結他有使用Distortion（拆聲、破音），就等如是Metal（金屬）⋯因為他們覺得很嘈！」

「那麼逆流是重型金屬風格的樂隊嗎？如果根據剛剛的定義，那可能是吧。」Kit Lo道。可是，其實他們認為大家是否把逆流看成重型金屬風格，並不重要。Kit Lo補充，

現代資訊發達，每天可以接觸的音樂風格眾多，可能我們這刻自我定位為金屬（風格），下一刻就有人認為我們是流行樂隊。加上時代變遷，就等如你不能用現在的準則去判斷7、80年代的音樂一樣，金屬或重型與否，這些定義每分鐘都在改變。

逆流認為，可能有人聽過《落花》的某個部份後，會認為它是流行歌，亦有人覺得《落花》是「文學金屬」。音樂、藝術等等本來就是主觀的，每人各有自己的判斷。良性討論當然是歡迎不已，但同時亦沒有必需爭辯的價值。

SaNn亦笑言，現在金屬風格的定義更為廣泛，亦有細分為敲擊金屬（Thrash Metal）、前衛金屬（Progressive Metal）等等，再過幾年有爵士金屬（Jazz Metal）的出現也可能不再是奇事。他打趣比喻，「就算你認為我們像蘇打綠一樣，我們也不會有異議！」結他手To說，「不需要分金屬不金屬，只需要分好聽不好聽。」相比起「逆流是否重金屬樂隊」，他們更重視的是樂迷覺得逆流的歌好聽與否。

逆流＝徘徊於許多一瞬之間？

樂隊近日推出新歌《一瞬》。一瞬，其實是甚麼？Kit Lo指如把一瞬換算成現代的時間算法，約等如0.36秒。而有些時候，人們總是於一瞬之間徘徊不斷。「當你被困於一瞬之中，即使意識到矛盾、掙扎，又能否將自己重新抽離？這就是《一瞬》的靈感來源。」Kit Lo解釋。

請把那些意識停下 杜絕無盡沉溺 可惜那些記憶還是重播 通體無力 《一瞬》

0.36秒，雖然聽似短暫，甚至比眨眼的速度更快，可能那《一瞬》，在後來帶給你的感受或種種，卻可能是無窮無盡。Kit Lo說，《一瞬》除了是自己的個人經驗，同時亦認為是許多人對世界，對周遭事物的感受。無論是自己、隊友，甚至在街上經過的每個人，都可能有被困於一瞬的時候。

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