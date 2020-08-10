岑寧兒隔空擔任演唱會嘉賓　羅大佑自爆曾做微創手術治坐骨神經痛

羅大佑《宜花東鹿》直播開唱周六（8號）首站於鹿港天后宮登場，全程以電影規格打造，開唱前直播前一週羅大佑秘訪鹿港，在九曲巷弄間以一把吉他隨性彈奏演唱〈青蚵嫂〉，而後轉場見羅大佑戴著口罩拜拜後，走上舞台演唱〈心肝寶貝〉，他直呼：「今天是父親節，祝全天下辛勞的爸爸們父親節快樂！」

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他不忘幽默表示：「這是我40年來第一次在天后宮前面唱歌，當初有個很大的誤會，很多人以為羅大佑是鹿港人，今天在媽祖前面，我一定要跟大家鄭重澄清我不是鹿港人，我出生在台北。」談起40年前台灣正在面臨重要轉變，一次在台中修車遇到來自鹿港的工人，因而催生靈感，唱出改變中的人們想要去進步繁榮更好、但怕失去現在自己的無助，沒想到卻成「假鹿港人寫『鹿港小鎮』」的趣事。

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羅大佑現場不忘宣導現場觀眾要戴口罩、保持社交距離，並獻唱〈伴侶〉獻給全天下辛苦的醫護人員，以音樂傳遞鼓舞傳遞愛；而他今年6月因坐骨神經問題，被醫生提醒最嚴重恐癱瘓，因此做了微創手術，他台上講述恢復良好，並講到樂手也十字韌帶斷裂、經歷父喪等事，感謝表示：「我們跟戰士一樣，歐吉桑站在台上也有40多年，我4年3班（66歲），我自己講起來也嚇一跳，但重要的是還能寫曲子、還能唱歌。」

壓軸歌曲則特別獻唱轟動全台的成名曲〈鹿港小鎮〉，在鹿港首唱更是別具意義，彩蛋安排與岑寧兒與八十八顆芭樂籽兩組音樂人異地線上共同演出的方式，為歌曲帶來耳目一新的驚喜。

羅大佑直播開唱，邀岑寧兒（左）異地連線開唱。（大右音樂）

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