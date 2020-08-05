專訪│只唱G調的Graphicker　想像粉紅色世界和唱出《休憩時間》

在生活節奏急促的香港工作，連呼吸也要爭分奪秒。在這個慢一點也怕被追上的社會之中，到底要如何將色彩帶入生活，走過一個個陰霾？今次KKBOX請來本地樂隊Graphicker接受訪問，了解他們的顏色音樂理念。

6位繪圖師的Graphicker

Graphicker，意譯為繪圖師、設計師，6位成員各有特色。樂隊一開始是由低音結他手Anson、使用音效合成器（Synthesiser）的Tiger及結他手Kik為主要成員，後來結他手Rhys加入，成員們於創作期間發現，女主音的存在能大大提升歌曲的感染力。於是找了主音Angel，再加上最後加入的鼓手Mamui，形成了現時的班底。

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用顏色繪出世界觀

作為「音樂繪圖師」，Graphicker每次的創作都會以顏色作基調，加上一條條簡單的旋律線條，一筆一劃，勾出整首歌的框架。「例如在我們新歌〈休憩時間〉的創作初期，我們先想像出一個淺粉紅色的世界。」Rhys道。

在這個輕快而舒適的世界中，想像出一個在細味品嚐著香檳的女生，味蕾感受到由微澀到一絲絲的甜意，又或從口袋裡取出那表面有不少痕跡、黑銀灰色的打火機，點起香煙吸一口氣，再緩緩呼出白煙⋯⋯透過描繪那種放慢腳步才能感受到的氛圍，發展成〈休憩時間〉的整個音樂故事。

用顏色作首要想像空間的例子還有很多很多，比如〈同一太陽下〉，就如同一個淺黃色的空間，以柔暖的光線包圍著整個世界，在男女和唱的副歌中更是鮮明。簡單來說，Graphicker這個名字，與他們的創作過程，確是完全相襯。

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回到人類基本：男與女的相互交流

Graphicker的一大音樂特色，就是他們男女聲混合、和唱及伴唱的演奏方法。「一首歌，一個人唱」這個一般樂隊常有的現象，在Graphicker中鮮有出現。Rhys形容，男女聲在同一首歌中出現，就如回到「人類的基本」。每個人生活上總會遇到異性，要相處磨合的時候，以男女聲和唱就能更突顯兩個性別之間的溝通與交流。

在〈休憩時間〉中，以淺粉紅色的世界作基準的他們，在編寫歌詞時認為以女聲演譯這類型的氛圍更能扣緊主題，因此歌曲中Angel的聲音佔了大多數的部份。與此同時，Rhys的男聲就能於Rap部份作為男性角度的回應。一呼一應，一唱一和，更能提高歌曲完成度的同時，亦能站在雙方的角度帶出另一種看法。

問及有男聲的好處，Graphicker認為男女混聲其實更能突破各種創作的框框和界限。他們表示，男聲比女聲較渾厚有力，在強烈的情感表達上更勝一籌，帶動整個歌曲氣氛，不會「凹」下去。女聲則可在細膩和柔弱的情感上，塑造一個立體的形象，令聽眾更投入。

G調上的創作

達至一個目的的渠道可能有許多，音樂創作亦然。走進某大廈的頂層，找到兩間樂隊練習房，其中一間其實就是Graphicker自己的「Idea Room（概念室）」。他們說，在創作一首歌曲，那怕只是一段短短的副歌，6個人都可以各有自己的構思。為免大家因意見不同而產生矛盾，很多時候的創作過程，都會在練習室旁的概念室進行。

「我們其中一個有基本概念的，會先拿出一個參考的歌曲給其他成員聽聽，「品嚐」並了解大家的想法後，開始尋找適合的音色（例如以清聲編寫的旋律、採用聲音較雄亮的小鼓、故意用撥片代替手指摸索低音結他的聲音等等）。」

如果細心研究Graphicker的樂曲，會發現他們從一開始到現在一直只以G調作為創作主調，亦是他們所稱的「G調的洗禮」。除了可以讓成員習慣用同一類的元素創作，節省每次轉調後要研究和弦和編曲所花的時間外，亦能訓練成員如何「以同一堆材料炒出不同味道的蛋炒飯」。可能有人會問，這不會令歌曲全都聽起來一樣嗎？他們卻能透過對「顏色世界」的想像力，以及運用其他元素，例如速度、音與音之間的距離和排法、甚至歌詞密度等等，完全改變聽眾對整首歌的印象。他們亦笑道，到某天在G調的概念都用光時，就轉為Graphicker的「A調」吧！

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