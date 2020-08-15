安心亞腳粗被嘲「金華火腿」　女神外貌內心卻極自卑：一直想整容

安心亞第三波主打歌〈臉盲症〉邀來陳珊妮作詞，唱出女性盲目追求美麗、整形，最後大家卻變成「同眼同鼻同醫生」四處撞臉，安心亞驚嘆陳珊妮宛如「仙姑」，歌詞「看看自己還擁有的，鼻孔大也算不可多得」，直接命中她出道10年，因鼻孔大一直想「縮鼻」的念頭。

腳粗被嘲「金華火腿」？點圖看更多安心亞IG美照▼▼▼

+ 26 + 25 + 24

新歌〈臉盲症〉歌詞犀利點出現代女性不自覺被世俗的「美麗」觀念綁架，甚至連多數男性也是「臉盲症」患者；安心亞透露過去常收到各種批評，像大腿粗壯被笑「金華火腿」，「當時看了很難過，還想過要不要去抽脂，因為大家好像都喜歡鳥仔腳？」，或是覺得鼻孔大想縮鼻，為了迎合「美」的標準，反而最後不知道自己真正要的是什麼。

相關圖輯：台美女第N次整容身材超進化 手術前後對比照嚇窒網民：都是假的（點圖放大▼▼▼）

+ 14 + 13 + 12

安心亞今年她為發片全力健身，每周進健身房三次，跑步、重訓、300下仰臥起坐，才發現過去對自己的不滿，來自於沒有自信，「我現在只要相信自己可以做得到、健康就是漂亮，反而不再那麼在意笑起來有沒有法令紋、鼻孔大不大、腿粗不粗。」也慶幸當時沒有衝動行事，「過去大家都告訴我應該怎麼做、應該變成甚麼樣子，現在我會知道自己想要成為怎麼樣的人，再也不會被別人、被輿論擺佈了」。

延伸閱讀：

邱鋒澤「預言家」演唱會 首度與團員同台飆唱

金曲31主視覺 展現後疫情時代音樂生命力

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】