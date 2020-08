【#像極了愛情】精選13首廣東歌　聽覺領略「類愛情」的不同面貌

你怎麼定義愛情?根據維基百科,被普遍認同的愛情,是人際關係中對某個人產生的一種特殊而極為重要的感情。在浪漫愛情的初始階段,人們往往更重視情緒,尤其是愛、親密、同情、讚賞和親和等,而不是身體上的親密。愛情,就是這麼抽象,才有這麼多空間讓情歌被創作出來。但那些像極了愛情的類似情歌,你也有聽過嗎?

不顧一切的青春與勇氣:〈以青春之名〉、〈敢〉

"I have nothing to lose",大概是青春給我們的本錢,〈以青春之名〉及〈敢〉,充滿年輕人們那份無憂無慮,揮灑著青春的熱血和不顧一切。遇上了那個他/她,就像青春再到訪了一樣。愛情每每讓我們當下的時光變成永恆。年少時,我們總覺得自己不會老,敢於隨心所慾,要多大膽有多大膽,像極了愛情。

但你知道嗎,從生理上來說,在剛戀愛的前6個月,身體就會幫我們產生出多巴胺、催產素、雌激素、雄激素、去甲腎上腺素等激素,讓我們對戀人陷入瘋狂的狀態!這樣你就可以理解為什麼熱戀期的人總是會變得跟平常不一樣了!

死黨和一直支持著你的忠粉 同樣是無條件的愛:〈勇氣情歌〉、〈羅賓〉、〈沒有你 我什麼都不是〉

生命中的某些時刻,大概身邊有個陪住你喊又陪住你笑的兄弟姊妹,不是愛人卻又比愛人更盲撐你到底。「有一年在頒獎禮,她被觀眾發出噓聲的時候,想着想着就猛然想起寫〈勇氣情歌〉的因由。」這是 Kenny 關智斌寫〈勇氣情歌〉的原因;張敬軒的〈羅賓〉則歌頌成功人士背後總有個默默支持的低調副手,跟陳柏宇送給Fans的〈沒有你 我什麼都不是〉有異曲同共之妙。

確實,你成功時總有人為你贈慶,但在你低潮時一直無條件站在身旁的人,跟愛人一樣,同樣值得重視。再說,〈沒〉是歌手回饋給支持者的愛,很多Fans都當他們的偶像是「老公」、「老婆」一樣去撐,不也是像極了愛情嗎?

一廂情願的 是愛情嗎?——〈初音〉、〈幻愛〉、〈羅生門〉

如果一份感情,只建基於對一個對象的投射,嚴格來說,算不算愛情?如果不算,那真的只能說是像極了愛情的感情。〈初音〉是一個虛擬女性歌手,是二次元最紅的偶像。創作者曾表示,對二次元畫面較有好感的人,會特別有感覺,更容易投入,沒有愛是做不出來的。初音支持者很多,多到于逸堯將之寫成詞,二汶表示:「他那份詞的出發點是,如果你永遠都接觸不到這個那麼鍾意的人,只可以用電話或者電腦找到他。」

淒美嗎?還未算,有看電影《幻愛》,可能你對愛情的定義更有懷疑,精神病人與心理輔導員疑幻疑真的戀情,當中阿樂病發時對欣欣的猜疑,像極了在愛情中霧裡看花的狀態,但更複雜,也更殘酷,「埋藏著 這夢幻 埋藏著 這浪漫 明明我已溫柔 愛卻很難」。

以上兩種情況,在某些務實主義者或吃夠了悶虧的人眼中,只會告訴你「想多了」,〈羅生門〉則完美闡釋「FF」:「但事實如若告訴你或更內疚 我愛過哈囉吉蒂嗎似乎沒有」單戀無罪,但若這樣就扣上了「愛情」這頂帽子,似乎就真的有點勉強。

在人生或愛情中 我們都總會跌倒 靠自己再站起來:〈我們都是這樣長大的〉、〈花火〉

「成世人流流長,總會愛上幾個人渣。」這句電影對白,說到多少人心坎裡了?套在人生上,同樣合理:「成世人流流長 總會跌倒過幾次。」人生不如意事十常八九,失敗了還是得站起來,逃離總有空虛,不要逃避,風雪就是要使你堅壯堅強。

Sammi 和 Gigi 的經典作,教會我們走在低谷時要自勉,慢慢努力,時間會帶我們走出困境,走上高山。愛情不也是嗎?愛錯了就學習,更懂得自愛和帶眼識人,下一站,可能就是幸福。

夜闌人靜 總想起那些友情和類似愛情:〈你可能未必不喜歡我〉、〈最佳損友〉、〈你帶著我的青春離去〉

忙了好些日子,你會否在某個夜晚回想一些友達以上,戀人未滿的關係,錯過了的他/她,現在過得怎麼樣?〈你可能未必不喜歡我〉談的是年少時的青澀、莽撞和不切實際的幻想,若果當時大膽表白,現在又會是如何呢?會後悔,抑或會有現在的小遺憾?

你又會否曾覺得友誼會萬歲,但隨著各人在人生中遇上了一個又一個的分岔路,我們都回不去了。〈你帶著我的青春離去〉唱的姊妹情也好,〈最佳損友〉的死黨兄弟情也好,原來都有它們的歷史任務,在夜闌人靜的時候,縱然心底還是會因為他/她泛起漣漪,也只能默默希望對方歲月靜好。跟愛情一樣,把前度(好友/曖昧對象)都當是生命中某一刻的導師或是陪伴者,讓自己珍惜、把當下活得更好,才最重要。

當大家討論那些像極了愛情的人、事、物,你想起了什麼?

