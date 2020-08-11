【#像極了愛情】精選13首廣東歌　聽覺領略「類愛情」的不同面貌

你怎麼定義愛情？根據維基百科，被普遍認同的愛情，是人際關係中對某個人產生的一種特殊而極為重要的感情。在浪漫愛情的初始階段，人們往往更重視情緒，尤其是愛、親密、同情、讚賞和親和等，而不是身體上的親密。愛情，就是這麼抽象，才有這麼多空間讓情歌被創作出來。但那些像極了愛情的類似情歌，你也有聽過嗎？

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不顧一切的青春與勇氣：〈以青春之名〉、〈敢〉

"I have nothing to lose"，大概是青春給我們的本錢，〈以青春之名〉及〈敢〉，充滿年輕人們那份無憂無慮，揮灑著青春的熱血和不顧一切。遇上了那個他／她，就像青春再到訪了一樣。愛情每每讓我們當下的時光變成永恆。年少時，我們總覺得自己不會老，敢於隨心所慾，要多大膽有多大膽，像極了愛情。

但你知道嗎，從生理上來說，在剛戀愛的前6個月，身體就會幫我們產生出多巴胺、催產素、雌激素、雄激素、去甲腎上腺素等激素，讓我們對戀人陷入瘋狂的狀態！這樣你就可以理解為什麼熱戀期的人總是會變得跟平常不一樣了！

死黨和一直支持著你的忠粉 同樣是無條件的愛：〈勇氣情歌〉、〈羅賓〉、〈沒有你 我什麼都不是〉

生命中的某些時刻，大概身邊有個陪住你喊又陪住你笑的兄弟姊妹，不是愛人卻又比愛人更盲撐你到底。「有一年在頒獎禮，她被觀眾發出噓聲的時候，想着想着就猛然想起寫〈勇氣情歌〉的因由。」這是 Kenny 關智斌寫〈勇氣情歌〉的原因；張敬軒的〈羅賓〉則歌頌成功人士背後總有個默默支持的低調副手，跟陳柏宇送給Fans的〈沒有你 我什麼都不是〉有異曲同共之妙。

確實，你成功時總有人為你贈慶，但在你低潮時一直無條件站在身旁的人，跟愛人一樣，同樣值得重視。再說，〈沒〉是歌手回饋給支持者的愛，很多Fans都當他們的偶像是「老公」、「老婆」一樣去撐，不也是像極了愛情嗎？

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一廂情願的 是愛情嗎？——〈初音〉、〈幻愛〉、〈羅生門〉

如果一份感情，只建基於對一個對象的投射，嚴格來說，算不算愛情？如果不算，那真的只能說是像極了愛情的感情。〈初音〉是一個虛擬女性歌手，是二次元最紅的偶像。創作者曾表示，對二次元畫面較有好感的人，會特別有感覺，更容易投入，沒有愛是做不出來的。初音支持者很多，多到于逸堯將之寫成詞，二汶表示：「他那份詞的出發點是，如果你永遠都接觸不到這個那麼鍾意的人，只可以用電話或者電腦找到他。」

淒美嗎？還未算，有看電影《幻愛》，可能你對愛情的定義更有懷疑，精神病人與心理輔導員疑幻疑真的戀情，當中阿樂病發時對欣欣的猜疑，像極了在愛情中霧裡看花的狀態，但更複雜，也更殘酷，「埋藏著 這夢幻 埋藏著 這浪漫 明明我已溫柔 愛卻很難」。

以上兩種情況，在某些務實主義者或吃夠了悶虧的人眼中，只會告訴你「想多了」，〈羅生門〉則完美闡釋「FF」：「但事實如若告訴你或更內疚 我愛過哈囉吉蒂嗎似乎沒有」單戀無罪，但若這樣就扣上了「愛情」這頂帽子，似乎就真的有點勉強。

在人生或愛情中 我們都總會跌倒 靠自己再站起來：〈我們都是這樣長大的〉、〈花火〉

「成世人流流長，總會愛上幾個人渣。」這句電影對白，說到多少人心坎裡了？套在人生上，同樣合理：「成世人流流長 總會跌倒過幾次。」人生不如意事十常八九，失敗了還是得站起來，逃離總有空虛，不要逃避，風雪就是要使你堅壯堅強。

Sammi 和 Gigi 的經典作，教會我們走在低谷時要自勉，慢慢努力，時間會帶我們走出困境，走上高山。愛情不也是嗎？愛錯了就學習，更懂得自愛和帶眼識人，下一站，可能就是幸福。

夜闌人靜 總想起那些友情和類似愛情：〈你可能未必不喜歡我〉、〈最佳損友〉、〈你帶著我的青春離去〉

忙了好些日子，你會否在某個夜晚回想一些友達以上，戀人未滿的關係，錯過了的他／她，現在過得怎麼樣？〈你可能未必不喜歡我〉談的是年少時的青澀、莽撞和不切實際的幻想，若果當時大膽表白，現在又會是如何呢？會後悔，抑或會有現在的小遺憾？

你又會否曾覺得友誼會萬歲，但隨著各人在人生中遇上了一個又一個的分岔路，我們都回不去了。〈你帶著我的青春離去〉唱的姊妹情也好，〈最佳損友〉的死黨兄弟情也好，原來都有它們的歷史任務，在夜闌人靜的時候，縱然心底還是會因為他／她泛起漣漪，也只能默默希望對方歲月靜好。跟愛情一樣，把前度（好友／曖昧對象）都當是生命中某一刻的導師或是陪伴者，讓自己珍惜、把當下活得更好，才最重要。

當大家討論那些像極了愛情的人、事、物，你想起了什麼？

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